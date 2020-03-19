Коул считает, что "Тоттенхэм" поступил правильно, сменив Почеттино на Моурииньо

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул считает, что "Тоттенхэм" принял правильное решение, уволив Маурисио Почеттино и назначив главным тренером Жозе Моуриньо.

Напомним, Моуриньо сменил Почеттино в ноябре, однако пока Жозе производит неоднозначное впечатление, особенно в свете вылета "шпор" из Кубка Англии и Лиги Чемпионов в прошлом месяце.



Кроме того, сейчас "Тоттенхэм" только восьмой в Премьер-Лиге, однако Коул призывает руководство "шпор" проявить терпение к Моуриньо и поддержать его бывшего наставника по "Челси" на трансферном рынке.



"Жозе оказался в сложной ситуации. Особенно в медиа, было много настроенных против Жозе людей, которые поспешили напасть на него со спины, закрывая глаза на его достижения".



"Любую работу нужно рассматривать в перспективе. Думаю, Почеттино свое отработал. Они не играли хорошо, и перемены напрашивались".



"Но это как повернуть круизный лайнер. Этого не сделать на клочке пространства, и это требует времени. Нужно дать ему время и позволить привести своих игроков".



"Думаю, важную роль играют его отношения с Даниэлем Леви. Если Леви пригласит игроков, которых он хочет, и даст ему время, тогда он, думаю, добьется успеха".



"Необходимость перемен была видна по тому, как они проигрывали матчи. При Почеттино "шпоры" проигрывали матчи, а игроки не показывали хорошего футбола".



"Думаю, при Почеттино некоторые игроки исчерпали себя в "Тоттенхэме". Все они отличные игроки, но порой твое время истекает. Им нужна перестройка", — цитирует Коула Sky Sports.