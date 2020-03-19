"Манчестер Сити" не претендует на Грилиша

"Манчестер Сити" не планирует вступать в борьбу за плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша.

В данный момент "Астон Вилла" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, но как бы ни завершился этот сезон для бирмингемцев, уход Грилиша выглядит неизбежным.



Этот сезон показал, что Джек на голову перерос команду Дина Смита и нуждается в более серьезном коллективе. Ожидается, что свое предложение по 24-летнему англичанину сделает "Манчестер Юнайтед".



Также Грилиша связывали с переходом в "Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола очень хвалил Джека в этом сезоне, вдобавок известно, что грядущим летом "Этихад" покинет Давид Сильва.



Однако Manchester Evening News утверждает, что "Сити" не будет вступать в борьбу за Грилиша. У Гвардиолы достаточно атакующих полузащитников, а уход Сильвы позволит ему активнее использовать талантливого Фила Фодена.