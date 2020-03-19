"Манчестер Сити" не претендует на Грилиша

Джек Грилиш "Манчестер Сити" не планирует вступать в борьбу за плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша.

В данный момент "Астон Вилла" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, но как бы ни завершился этот сезон для бирмингемцев, уход Грилиша выглядит неизбежным.

Этот сезон показал, что Джек на голову перерос команду Дина Смита и нуждается в более серьезном коллективе. Ожидается, что свое предложение по 24-летнему англичанину сделает "Манчестер Юнайтед".

Также Грилиша связывали с переходом в "Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола очень хвалил Джека в этом сезоне, вдобавок известно, что грядущим летом "Этихад" покинет Давид Сильва.

Однако Manchester Evening News утверждает, что "Сити" не будет вступать в борьбу за Грилиша. У Гвардиолы достаточно атакующих полузащитников, а уход Сильвы позволит ему активнее использовать талантливого Фила Фодена.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2020 19:00

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