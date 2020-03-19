Питер Уиттингем умер в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник "Кардиффа" Питер Уиттингем ушел из жизни в возрасте 35 лет.

Уиттингем по праву может считаться легендой "Кардиффа", за который он провел 457 матчей и забил 96 голов в течение 11 сезонов.



Вместе с валлийской командой Питер выигрывал Чемпионшип, участвовал в финалах Кубка Лиги и Кубка Англии, а также провел сезон 2013/14 на уровне Премьер-Лиги.



Отыграв сезон 2017/18 в "Блэкберне", в августе 2018 Уиттингем, воспитанник "Астон Виллы", завершил игровую карьеру.



А 12 дней назад с Питером приключилась беда. Как это описывает полиция Южного Уэльса, экс-игрок молодежной сборной Англии "неудачно упал" в баре, в результате чего получил серьезные травмы головы.



Врачам Университетской больницы Уэльса так и не удалось спасти жизнь Уиттингема, и сегодня из Кардиффа пришло подтверждение того, что Питер скончался.