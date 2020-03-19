Бога открыт к возвращению в "Челси"

Полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога заявил, что открыт к возвращению в "Челси".

Бога является воспитанником академии "Челси". Жереми провел в системе лондонского клуба девять лет, но был вынужден скитаться по арендам и своего шанса в первой команде "синих" так и не дождался.



В 2018 году Бога был продан в "Сассуоло" за 3 миллиона евро (2.8 млн. фунтов). В итальянском клубе Жереми окреп, набравшись опыта и зрелости.



"Челси" по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа Бога за 20 млн. евро (18.7 млн. фунтов), и 23-летний ивуариец с интересом наблюдает за тем, как главный тренер Фрэнк Лэмпард доверяет его сверстникам, с которыми он занимался в академии.



"Когда я находился в клубе, там были Виллиан, Азар и Педро. Во времена Моуриньо там был Салах. У них было много хороших вингеров".



"Что касается меня, то я, если не могу играть, стараюсь уйти в аренду. Или уйти куда-нибудь, чтобы прибавить и затем по возможности однажды вернуться".



"Думаю, наше поколение было одним из лучших за всю историю "Челси". У нас было так много талантливых игроков. Мы привыкли побеждать 2:0 или 3:0 каждый уикенд, хотя это было непросто", — цитирует Бога Evening Standard.