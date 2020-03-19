"Юнайтед" проявил интерес к Обамеянгу

"Манчестер Юнайтед" присоединился к числу клубов, заинтересованных в нападающем "Арсенала" Пьер-Эмерике Обамеянге.

Как утверждает The Sun, на "Эмирейтс" смирились с тем, что Обамеянг не подпишет новый контракт — "Арсенал" не в состоянии предложить своему капитану ни возможность выступать в Лиге Чемпионов, ни запрашиваемую зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю.



Поскольку от действующего соглашения Обамеянга остается только один полный год, а "канониры" находятся в довольно стесненных финансовых условиях, продажа Пьер-Эмерика грядущим летом выглядит неизбежной.



За ситуацией вокруг Обамеянга внимательно следят "Барселона", ПСЖ — а теперь и "Манчестер Юнайтед". Все три перечисленных клуба надеются, что 30-летний габонец будет доступен за 35 млн. фунтов.



Шансы на то, что Обамеянг пойдет по стопам Робина Ван Перси и Алексиса Санчеса, во многом зависят от того, путевки в какие европейские турниры на будущий сезон получат "канониры" и "красные дьяволы", если получат вообще.