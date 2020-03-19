"Юнайтед" и "Сити" готовы поспорить за Сауля

Сауль Ньигес "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы сойтись в битве за полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса.

Всю свою профессиональную карьеру до сих пор, не считая сезона аренды в "Райо Вальекано", 25-летний Ньигес провел в "Атлетико". Недавно Сауль помог команде Диего Симеоне выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов, став автором единственного гола в первой встрече 1/8 финала.

Однако Саулю и "Атлетико" никак не удается договориться о продлении контракта, который истекает летом 2021 и содержит пункт о выкупе за 150 миллионов евро (141 млн. фунтов).

Сауль зарекомендовал себя одним из лучших полузащитников Европы, однако "Атлетико" не в состоянии предложить ему соответствующую зарплату, и эта ситуация, учитывая остаточный срок по действующему контракту, подталкивает "матрасников" к продаже своей звезды грядущим летом.

По информации Mundo Deportivo, интерес к Саулю уже проявил "Юнайтед", который видит в испанце замену для Поля Погба. Однако поспорить за игрока готов и "Сити", которому все еще нужен преемник для Фернандиньо — Родри пока не убедил, что может таковым стать.

Добавим, что интересы Сауля представляет агентство Stellar Group, возглавляемое представителем Гарета Бэйла Джонатаном Барнеттом.


Метки Атлетико, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ньигес

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2020 15:00

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