"Юнайтед" и "Сити" готовы поспорить за Сауля

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы сойтись в битве за полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса.

Всю свою профессиональную карьеру до сих пор, не считая сезона аренды в "Райо Вальекано", 25-летний Ньигес провел в "Атлетико". Недавно Сауль помог команде Диего Симеоне выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов, став автором единственного гола в первой встрече 1/8 финала.



Однако Саулю и "Атлетико" никак не удается договориться о продлении контракта, который истекает летом 2021 и содержит пункт о выкупе за 150 миллионов евро (141 млн. фунтов).



Сауль зарекомендовал себя одним из лучших полузащитников Европы, однако "Атлетико" не в состоянии предложить ему соответствующую зарплату, и эта ситуация, учитывая остаточный срок по действующему контракту, подталкивает "матрасников" к продаже своей звезды грядущим летом.



По информации Mundo Deportivo, интерес к Саулю уже проявил "Юнайтед", который видит в испанце замену для Поля Погба. Однако поспорить за игрока готов и "Сити", которому все еще нужен преемник для Фернандиньо — Родри пока не убедил, что может таковым стать.



Добавим, что интересы Сауля представляет агентство Stellar Group, возглавляемое представителем Гарета Бэйла Джонатаном Барнеттом.