Райола намекнул на переход Погба в "Реал"

Агент Мино Райола сделал большой намек на то, что хочет устроить переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал".

Сегодня утром издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что карьера Погба в "Юнайтед" фактически окончена, и грядущим летом Поль должен покинуть "Олд Траффорд".



В своем свежем интервью испанской прессе Райола намекнул, что эта история правдива. Однако Мино предпочел не называть никаких имен, сохранив интригу.



"Я хочу однажды привести в "Реал" великого футболиста, и я постараюсь достичь этого грядущим летом. Я и мои футболисты гордились бы этим, потому что "Реал" — великий клуб".



"Альфонс Ареоля уже находится там, но это только полдела, потому что он в аренде".



"Я поддерживаю контакт с (директором "Реала") Хосе Анхелем Санчесом, и я обожаю обсуждать с ним футбол и связанные с ФИФА нюансы, потому что его мнение представляет для меня интерес".



"У меня есть огромная надежда, что однажды он сможет пригласить великого футболиста в "Реал", — цитирует Райолу Daily Mail.