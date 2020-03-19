Райола намекнул на переход Погба в "Реал"

Поль Погба Агент Мино Райола сделал большой намек на то, что хочет устроить переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал".

Сегодня утром издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что карьера Погба в "Юнайтед" фактически окончена, и грядущим летом Поль должен покинуть "Олд Траффорд".

В своем свежем интервью испанской прессе Райола намекнул, что эта история правдива. Однако Мино предпочел не называть никаких имен, сохранив интригу.

"Я хочу однажды привести в "Реал" великого футболиста, и я постараюсь достичь этого грядущим летом. Я и мои футболисты гордились бы этим, потому что "Реал" — великий клуб".

"Альфонс Ареоля уже находится там, но это только полдела, потому что он в аренде".

"Я поддерживаю контакт с (директором "Реала") Хосе Анхелем Санчесом, и я обожаю обсуждать с ним футбол и связанные с ФИФА нюансы, потому что его мнение представляет для меня интерес".

"У меня есть огромная надежда, что однажды он сможет пригласить великого футболиста в "Реал", — цитирует Райолу Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2020 14:00

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  1. liver4ever 19.03.2020 14:11 # liver4ever
    О каком великом футболисте речь я так и не понял

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  2. bes-ter 19.03.2020 14:02 # bes-ter
    Да не удастся тебе КДБ перетащить... ты же даже не его агент

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