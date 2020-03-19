Лебеф: "Ван Дейк лучше Видича"

Неманья Видич Чемпион Мира в составе сборной Франции Франк Лебеф считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк является более классным игроком, чем был бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич.

За девять лет в "Юнайтед" Видич выиграл пять титулов Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и одну Лигу Чемпионов и был эталоном центрального защитника для своего времени, однако Лебеф видит некоторые качества, в которых Ван Дейк лучше.

"Я бы предпочел Ван Дейка. Думаю, он более совершенный игрок".

"Я обожал Видича, потому что он был цепным псом, великолепным защитником. Но Ван Дейк может вести команду за собой и является более разносторонним игроком".

"Не думаю, что Видич был способен на это. Тем не менее, я снимаю шляпу перед Видичем", — сообщил Лебеф ESPN.


Метки Ван Дейк, Видич, Лебеф, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2020 13:10

Количество просмотров Просмотров: 832

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ibe 19.03.2020 14:17 # ibe
    Видич - Ловрен на максималках и допинге

    (ответить)

  2. manutd-20champ 19.03.2020 14:10 # manutd-20champ
    неблагодарное это дело господин лебеф, сравнивать не встречавшихся на поле футболистов.
    чисто вброс для фапла от михайло.
    второй Видич ещё не родился.

    (ответить)

  3. superperez101 19.03.2020 14:10 # superperez101
    за всю историю апл не было еще такого крутого заща как вандейк
    другое дело что колбаса его не долго не удержит
    юве может насыпать тысяч 400 в неделю легко
    а реал и 500 как нехуй

    (ответить)

  4. jack-4poker 19.03.2020 13:50 # jack-4poker
    Сравнивать корректно по медалькам.
    У Виды их сильно больше.
    У Ван Дейка еще куча времени догнать и перегнать.

    (ответить)

  5. recyjoed 19.03.2020 13:49 # recyjoed
    Такого что Торрес в Видичем творил, с Ван Дейком никогда бы не произошло. Схавал бы его как пить дать

    (ответить)

  6. gerrard08 19.03.2020 13:49 # gerrard08
    Только отбитый манк с этим поспорит.

    (ответить)

  7. kojan 19.03.2020 13:46 # kojan
    конечно ванбздейк лучше... у Видича всего-то 5 титулов АПЛ, а у ванбздейка геморрой

    (ответить)

  8. mancunia-planet 19.03.2020 13:40 # mancunia-planet
    Шлап сными

    (ответить)

  9. brown-ale 19.03.2020 13:39 # brown-ale
    Конечно, лучше. Видич играл рядом с Рио. Ван Дику приходится играть со всякими Ловренами.

    (ответить)

  10. quavo 19.03.2020 13:31 # quavo
    мб мб, ну даже если так 92 у виды, 93 у ввд по скиллам

    (ответить)

  11. skydreams 19.03.2020 13:20 # skydreams
    Терри в свои лучшие годы был лучше их обоих

    (ответить)

  12. januzaj00 19.03.2020 13:17 # januzaj00
    Наркоман какой-то

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: