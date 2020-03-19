Лебеф: "Ван Дейк лучше Видича"
Чемпион Мира в составе сборной Франции Франк Лебеф считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк является более классным игроком, чем был бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич.
За девять лет в "Юнайтед" Видич выиграл пять титулов Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и одну Лигу Чемпионов и был эталоном центрального защитника для своего времени, однако Лебеф видит некоторые качества, в которых Ван Дейк лучше.
"Я бы предпочел Ван Дейка. Думаю, он более совершенный игрок".
"Я обожал Видича, потому что он был цепным псом, великолепным защитником. Но Ван Дейк может вести команду за собой и является более разносторонним игроком".
"Не думаю, что Видич был способен на это. Тем не менее, я снимаю шляпу перед Видичем", — сообщил Лебеф ESPN.
19.03.2020 13:10
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Последние комментарии:
Видич - Ловрен на максималках и допинге
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неблагодарное это дело господин лебеф, сравнивать не встречавшихся на поле футболистов.
чисто вброс для фапла от михайло.
второй Видич ещё не родился.
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за всю историю апл не было еще такого крутого заща как вандейк
другое дело что колбаса его не долго не удержит
юве может насыпать тысяч 400 в неделю легко
а реал и 500 как нехуй
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Сравнивать корректно по медалькам.
У Виды их сильно больше.
У Ван Дейка еще куча времени догнать и перегнать.
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Такого что Торрес в Видичем творил, с Ван Дейком никогда бы не произошло. Схавал бы его как пить дать
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Только отбитый манк с этим поспорит.
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конечно ванбздейк лучше... у Видича всего-то 5 титулов АПЛ, а у ванбздейка геморрой
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Шлап сными
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Конечно, лучше. Видич играл рядом с Рио. Ван Дику приходится играть со всякими Ловренами.
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мб мб, ну даже если так 92 у виды, 93 у ввд по скиллам
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Терри в свои лучшие годы был лучше их обоих
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Наркоман какой-то
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