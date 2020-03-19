Лебеф: "Ван Дейк лучше Видича"

Чемпион Мира в составе сборной Франции Франк Лебеф считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк является более классным игроком, чем был бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич.

За девять лет в "Юнайтед" Видич выиграл пять титулов Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и одну Лигу Чемпионов и был эталоном центрального защитника для своего времени, однако Лебеф видит некоторые качества, в которых Ван Дейк лучше.



"Я бы предпочел Ван Дейка. Думаю, он более совершенный игрок".



"Я обожал Видича, потому что он был цепным псом, великолепным защитником. Но Ван Дейк может вести команду за собой и является более разносторонним игроком".



"Не думаю, что Видич был способен на это. Тем не менее, я снимаю шляпу перед Видичем", — сообщил Лебеф ESPN.