"Кристал Пэлас" вернется за Чаловым

Грядущим летом "Кристал Пэлас" собирается возобновить интерес к нападающему ЦСКА и сборной России Федору Чалову.

За интересом "орлов" к Чалову стоит их спортивный директор Дуги Фридман, однако прошлым летом ему не удалось достичь компромисса с ЦСКА — предложение лондонского клуба в 14 миллионов фунтов было отклонено.



Как утверждает Daily Star, за последний год свои запросы насчет Федора также сделали "Брайтон", "Вест Хэм" и "Челси". ЦСКА морально готов к продаже своей звезды, но хочет получить 25 млн. фунтов в качестве компенсации.



В этом сезоне 21-летний россиянин забил лишь шесть голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче, однако в Москве надеются, что представители Премьер-Лиги, включая "Пэлас", устроят аукцион по Чалову.