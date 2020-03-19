Виллиан поможет "Челси" доиграть сезон, даже если его контракт истечет

Вингер Виллиан пообещал, что поможет "Челси" доиграть сезон 2019/20, даже если формально его контракт истечет.

Относительно недавно Виллиан подтвердил бразильской прессе, что его переговоры с "Челси" о новом контракте находятся в тупике — игрок хочет сделку на три года, клуб предлагает только на два.



Действующий контракт экс-игрока "Анжи" и "Шахтера" истекает в конце июня, однако существует вероятность, что из-за пандемии коронавируса сезон Премьер-Лиги завершится позже. Для 31-летнего Виллиана это не проблема.



"Думаю, мой контракт действителен до июля. Если мне придется играть в эти даты, эти месяцы, для меня не станет проблемой завершить сезон в лиге. Я буду предан клубу, как они были преданы мне — независимо от подписанных бумаг".



"Однако очевидно, что пока никакой определенности нет. Мы не знаем, что может произойти. Но вы можете не сомневаться, что я буду готов стараться изо всех сил ради моего клуба, как и всегда, независимо от контрактной ситуации", — сообщил Виллиан Esporte Interativo.