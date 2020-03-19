Виллиан поможет "Челси" доиграть сезон, даже если его контракт истечет

Виллиан Вингер Виллиан пообещал, что поможет "Челси" доиграть сезон 2019/20, даже если формально его контракт истечет.

Относительно недавно Виллиан подтвердил бразильской прессе, что его переговоры с "Челси" о новом контракте находятся в тупике — игрок хочет сделку на три года, клуб предлагает только на два.

Действующий контракт экс-игрока "Анжи" и "Шахтера" истекает в конце июня, однако существует вероятность, что из-за пандемии коронавируса сезон Премьер-Лиги завершится позже. Для 31-летнего Виллиана это не проблема.

"Думаю, мой контракт действителен до июля. Если мне придется играть в эти даты, эти месяцы, для меня не станет проблемой завершить сезон в лиге. Я буду предан клубу, как они были преданы мне — независимо от подписанных бумаг".

"Однако очевидно, что пока никакой определенности нет. Мы не знаем, что может произойти. Но вы можете не сомневаться, что я буду готов стараться изо всех сил ради моего клуба, как и всегда, независимо от контрактной ситуации", — сообщил Виллиан Esporte Interativo.


Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2020 11:00

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  1. j-silver 19.03.2020 12:04 # j-silver
    Жуткий топарь
    Портовые игрочки в такой ситуации сдриснули сразу как только контракт закончился, если бы первый в истории зеропука титул апл им не маячил

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  2. mancunia-planet 19.03.2020 11:39 # mancunia-planet
    Ведёт себя как не рентбой и таксист, а как нормальный человек)

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  3. lexa-arsenal 19.03.2020 11:01 # lexa-arsenal
    Топчик

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