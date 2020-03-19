"Юнайтед" надеется подписать Беллингема за 30 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" надеется опередить конкурентов в борьбе за Джуда Беллингема, предложив за 16-летнего полузащитника "Бирмингема" 30 миллионов фунтов.

Беллингем также является целью для дортмундской "Боруссии" и ряда других клубов Премьер-Лиги, однако в данный момент "красные дьяволы" демонстрируют наиболее сильное стремление заполучить Джуда.



Недавно "Юнайтед" даже организовал экскурсию по своей тренировочной базе в Каррингтоне для семьи Джуда. Беллингем получил доступ к инфраструктуре клуба, несмотря на строжайшие правила для посетителей ввиду пандемии коронавируса.



Теперь, утверждает Daily Mirror, "дьяволы" собираются выдвинуть предложение "Бирмингему" в 30 млн. фунтов, а самого Беллингема поманят роскошным контрактом с зарплатой, достигающей 100 тыс. фунтов в неделю.



Добавим, что в данный момент Беллингем находится на юниорском контракте и получает 150 фунтов в неделю. 29 июня Джуду исполнится 17, и тогда он сможет заключить профессиональное соглашение.