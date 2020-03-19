Карьера Погба в МЮ "окончена"

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться с полузащитником Полем Погба в ближайшее трансферное окно.

Недавно в прессе появились слухи о том, что между "Юнайтед" и Погба установилось перемирие, что Поль хочет проявить себя в окрепшей команде Оле Гуннара Сульшера и даже открыт к идее заключить новый контракт.

Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что на самом деле обе стороны по-прежнему хотят расстаться — карьера Погба на "Олд Траффорд" фактически окончена.

Чтобы поспособствовать продаже Погба, "дьяволы" даже резко понизили цену за Поля — со 180 миллионов фунтов, которые они просили прошлым летом, до всего 100 млн. фунтов.

"Юнайтед" рассчитывает привлечь интерес "Реала" и "Ювентуса" к своему самому дорогому в истории игроку, который в 2016 году вернулся из Турина в Манчестер за 89 млн. фунтов.

Добавим, что накануне Погба снова примерил футболку "Ювентуса", решив таким образом поддержать своего партнера по национальной команде Блеза Матюиди, который заболел коронавирусом.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1908

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  1. keane16 19.03.2020 09:57 # keane16
    Ахуена. Место для грилиша, бабка на Санчо

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  2. mancunia-planet 19.03.2020 09:49 # mancunia-planet
    Замечательно! Вот и бабки на Санчо!

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  3. liverpool1892est 19.03.2020 09:43 # liverpool1892est
    А это правда,что Безпися анально заразил корона вирусом Кожана и Скаузера2005 или это гнусная ложь Пиздальеро?

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  4. ian 19.03.2020 09:42 # ian
    Погба феерический долбaeб

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  5. raimbek1 19.03.2020 09:42 # raimbek1
    Мог бы стать лучшим с его то возможностями, а теперь пусть идет накуй из МЮ

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  6. liverpool1892est 19.03.2020 09:26 # liverpool1892est
    Самые пидорастичные футболисты в современной истории:
    1.Балотелли
    2.Погба
    3.Усман Дембеле
    И что характерно все черные...я не расист ну вы поняли

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  7. mcferson 19.03.2020 09:15 # mcferson
    Лучшее трансферное наeбалово в истории

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