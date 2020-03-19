Карьера Погба в МЮ "окончена"

"Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться с полузащитником Полем Погба в ближайшее трансферное окно.

Недавно в прессе появились слухи о том, что между "Юнайтед" и Погба установилось перемирие, что Поль хочет проявить себя в окрепшей команде Оле Гуннара Сульшера и даже открыт к идее заключить новый контракт.



Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что на самом деле обе стороны по-прежнему хотят расстаться — карьера Погба на "Олд Траффорд" фактически окончена.



Чтобы поспособствовать продаже Погба, "дьяволы" даже резко понизили цену за Поля — со 180 миллионов фунтов, которые они просили прошлым летом, до всего 100 млн. фунтов.



"Юнайтед" рассчитывает привлечь интерес "Реала" и "Ювентуса" к своему самому дорогому в истории игроку, который в 2016 году вернулся из Турина в Манчестер за 89 млн. фунтов.



Добавим, что накануне Погба снова примерил футболку "Ювентуса", решив таким образом поддержать своего партнера по национальной команде Блеза Матюиди, который заболел коронавирусом.



