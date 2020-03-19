Карьера Погба в МЮ "окончена"
"Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться с полузащитником Полем Погба в ближайшее трансферное окно.
Недавно в прессе появились слухи о том, что между "Юнайтед" и Погба установилось перемирие, что Поль хочет проявить себя в окрепшей команде Оле Гуннара Сульшера и даже открыт к идее заключить новый контракт.
Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что на самом деле обе стороны по-прежнему хотят расстаться — карьера Погба на "Олд Траффорд" фактически окончена.
Чтобы поспособствовать продаже Погба, "дьяволы" даже резко понизили цену за Поля — со 180 миллионов фунтов, которые они просили прошлым летом, до всего 100 млн. фунтов.
"Юнайтед" рассчитывает привлечь интерес "Реала" и "Ювентуса" к своему самому дорогому в истории игроку, который в 2016 году вернулся из Турина в Манчестер за 89 млн. фунтов.
Добавим, что накануне Погба снова примерил футболку "Ювентуса", решив таким образом поддержать своего партнера по национальной команде Блеза Матюиди, который заболел коронавирусом.
Il polpo in quarantena #Pogba #Juve pic.twitter.com/kyJiqMs7yc— Juventus.Official.Supporter (@JuveOfficialSup) March 18, 2020
19.03.2020 09:00
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Ахуена. Место для грилиша, бабка на Санчо
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Замечательно! Вот и бабки на Санчо!
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А это правда,что Безпися анально заразил корона вирусом Кожана и Скаузера2005 или это гнусная ложь Пиздальеро?
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Погба феерический долбaeб
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Мог бы стать лучшим с его то возможностями, а теперь пусть идет накуй из МЮ
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Самые пидорастичные футболисты в современной истории:
1.Балотелли
2.Погба
3.Усман Дембеле
И что характерно все черные...я не расист ну вы поняли
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Лучшее трансферное наeбалово в истории
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