Луис рассказал, что его звали назад в "Челси"

Защитник "Арсенала" Давид Луис рассказал, что получал сообщения от сотрудников "Челси", которые призывали его вернуться на "Стэмфорд Бридж".

Под занавес последнего летнего трансферного окна "канониры" совершили неожиданное приобретение, пригласив Луиса от своих соседей по Лондону за 8 миллионов фунтов.



32-летний бразилец признается, что ему было очень тяжело прощаться с клубом, которому он посвятил значительную частью своей карьеры, однако эти трудности остались позади.



"Я могу быть честен с вами — в первые три дня или неделю было непросто понять все свои эмоции, потому что каждый знает о моей связи с "Челси".



"У меня была эта связь с каждым в клубе. Эта была такая мощная связь, и я скучал по каждому из "Челси".



"В каждом текстовом сообщении, что приходили мне, люди писали: "Возвращайся, возвращайся, возвращайся, мы скучаем по тебе".



"Я приведу вам в пример джентльмена, которому 75 лет. Мы вместе завтракали, когда была такая возможность. Он писал мне: "Я до сих пор ищу тебя глазами во время завтрака".



"Мне было так сложно из-за подобных вещей, потому что я тот человек, кто следует за своим сердцем. Но затем я поступил как профессионал и сказал себе: "Это новый этап для тебя. Это еще один большой вызов. Возможно, остаться в зоне комфорта было бы не лучшим вариантом?" Если вы посмотрите на мою жизнь, я никогда не оставался в зоне комфорта".



"Это было отличное решение. "Арсенал" — большой клуб. Я хочу, чтобы этот клуб прибавил и снова блистал. Первые дни были сложными, но после этого я начал осваиваться".



"Теперь я так счастлив и хочу многого добиться с "Арсеналом", — сообщил Луис OTRO.