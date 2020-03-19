ФИФА может сдвинуть сроки двух ближайших трансферных окон в связи с пандемией коронавируса.

На текущей мере УЕФА предпринял ряд беспрецедентных мер, включая перенос Чемпионата Европы на следующий год, создав условия для завершения клубного сезона в Европе до 30 июня.



Однако ситуация с коронавирусом отличается от страны к стране, и нет никаких гарантий, что к концу первого летнего месяца европейские клубы будут готовы уйти на летний перерыв.



Все это может привести к тому, что следующий сезон стартует с задержкой, однако ФИФА собирается протянуть свою руку помощи, скорректировав сроки летнего и зимнего трансферных окон, сообщает The Independent.



По состоянию на текущий момент летнее трансферное окно в Премьер-Лиге будет открыто до 1 сентября, поскольку 31 августа выпадает на выходной день. Зимнее окно традиционно открыто весь январь.



Гораздо большей проблемой могут стать истекающие в конце июня контракты игроков — командам, возможно, придется доигрывать сезон без отдельных футболистов, которые к тому моменту станут свободными агентами. Этим вопросом тоже займется рабочая группа ФИФА.