Клубы Премьер-Лиги обсудят возобновление сезона

Трофей Премьер-Лиги В четверг клубы Премьер-Лиги проведут встречу и попробуют договориться о том, чтобы доиграть этот сезон.

Напомним, в прошлую пятницу, когда жертвами пандемии коронавируса стали главный тренер "Арсенала" Микель Артета и вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои, Премьер-Лига отложила все матчи до 4 апреля, как минимум.

В последние дни ходили различные слухи насчет сценариев концовки сезона 2019/20. Появились опасения, что эта кампания, возможно, так и не будет доиграна.

Однако The Guardian и BBC в один голос утверждают, что на самом деле клубы твердо настроены провести оставшиеся матчи, и сделать это они собираются в срок до 30 июня, благо решение УЕФА отложить Евро-2020 на один год позволяет это.

В 10:30 четверга по местному времени клубы Премьер-Лиги начнут видеоконференцию, чтобы попытаться выработать общую стратегию действий. При этом участники высшего английского дивизиона даже открыты к идее играть без зрителей, если запрет властей на массовые собрания людей не будет снят.

Данная встреча рассматривается как "обмен информацией", и каких-либо немедленных решений — вроде выбора даты возобновления сезона — ждать не стоит, однако она очень важна в плане консолидации сил.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. minamino 19.03.2020 07:02 # minamino
    19 АПЛ!

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  2. wengerrrro 19.03.2020 06:46 # wengerrrro
    даже без зрителей огромный риск, пусть только ливерпуль доигрывает)

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  3. liverpool1892est 19.03.2020 06:39 # liverpool1892est
    Ливер чемпик 100пудово,сезон без зрителей доиграют и усио!

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  4. liverpo0ol 19.03.2020 06:31 # liverpo0ol
    Нездоровая куйня, не к добру это

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  5. januzaj00 19.03.2020 06:02 # januzaj00
    Готовься, клоппешник, х19 ротирование на подходе

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