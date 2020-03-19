Клубы Премьер-Лиги обсудят возобновление сезона
В четверг клубы Премьер-Лиги проведут встречу и попробуют договориться о том, чтобы доиграть этот сезон.
Напомним, в прошлую пятницу, когда жертвами пандемии коронавируса стали главный тренер "Арсенала" Микель Артета и вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои, Премьер-Лига отложила все матчи до 4 апреля, как минимум.
В последние дни ходили различные слухи насчет сценариев концовки сезона 2019/20. Появились опасения, что эта кампания, возможно, так и не будет доиграна.
Однако The Guardian и BBC в один голос утверждают, что на самом деле клубы твердо настроены провести оставшиеся матчи, и сделать это они собираются в срок до 30 июня, благо решение УЕФА отложить Евро-2020 на один год позволяет это.
В 10:30 четверга по местному времени клубы Премьер-Лиги начнут видеоконференцию, чтобы попытаться выработать общую стратегию действий. При этом участники высшего английского дивизиона даже открыты к идее играть без зрителей, если запрет властей на массовые собрания людей не будет снят.
Данная встреча рассматривается как "обмен информацией", и каких-либо немедленных решений — вроде выбора даты возобновления сезона — ждать не стоит, однако она очень важна в плане консолидации сил.
19.03.2020 06:00
Просмотров: 943
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
19 АПЛ!
(ответить)
даже без зрителей огромный риск, пусть только ливерпуль доигрывает)
(ответить)
Ливер чемпик 100пудово,сезон без зрителей доиграют и усио!
(ответить)
Нездоровая куйня, не к добру это
(ответить)
Готовься, клоппешник, х19 ротирование на подходе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий