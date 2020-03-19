Клубы Премьер-Лиги обсудят возобновление сезона

В четверг клубы Премьер-Лиги проведут встречу и попробуют договориться о том, чтобы доиграть этот сезон.

Напомним, в прошлую пятницу, когда жертвами пандемии коронавируса стали главный тренер "Арсенала" Микель Артета и вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои, Премьер-Лига отложила все матчи до 4 апреля, как минимум.



В последние дни ходили различные слухи насчет сценариев концовки сезона 2019/20. Появились опасения, что эта кампания, возможно, так и не будет доиграна.



Однако The Guardian и BBC в один голос утверждают, что на самом деле клубы твердо настроены провести оставшиеся матчи, и сделать это они собираются в срок до 30 июня, благо решение УЕФА отложить Евро-2020 на один год позволяет это.



В 10:30 четверга по местному времени клубы Премьер-Лиги начнут видеоконференцию, чтобы попытаться выработать общую стратегию действий. При этом участники высшего английского дивизиона даже открыты к идее играть без зрителей, если запрет властей на массовые собрания людей не будет снят.



Данная встреча рассматривается как "обмен информацией", и каких-либо немедленных решений — вроде выбора даты возобновления сезона — ждать не стоит, однако она очень важна в плане консолидации сил.