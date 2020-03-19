Кепа хочет остаться в "Челси"

Голкипер Кепа Аррисабалага хочет остаться в "Челси" и сражаться за свое будущее на "Стэмфорд Бридж".

Затяжной спад формы в этом сезоне стоил Кепе места в стартовом составе "синих" — самый дорогой голкипер мира на несколько матчей был усажен в запас, а в ворота команды встал ветеран Вилли Кабальеро.



И хотя Фрэнк Лэмпард остался доволен реакцией Аррисабалаги, который хорошо тренировался, а после возвращения в старт проявил себя с лучшей стороны, "Челси" не отказывается от своих планов по приобретению еще одного голкипера грядущим летом, ведь в сентябре Кабальеро исполнится 39.



Планы "Челси" не слишком тревожат Кепу, который, вопреки слухам, не собирается бежать от трудностей. Как утверждает Daily Mail, 25-летний испанец ощущает поддержку боссов клуба и готов к более высокой конкуренции на своей позиции.