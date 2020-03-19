Кепа хочет остаться в "Челси"
Голкипер Кепа Аррисабалага хочет остаться в "Челси" и сражаться за свое будущее на "Стэмфорд Бридж".
Затяжной спад формы в этом сезоне стоил Кепе места в стартовом составе "синих" — самый дорогой голкипер мира на несколько матчей был усажен в запас, а в ворота команды встал ветеран Вилли Кабальеро.
И хотя Фрэнк Лэмпард остался доволен реакцией Аррисабалаги, который хорошо тренировался, а после возвращения в старт проявил себя с лучшей стороны, "Челси" не отказывается от своих планов по приобретению еще одного голкипера грядущим летом, ведь в сентябре Кабальеро исполнится 39.
Планы "Челси" не слишком тревожат Кепу, который, вопреки слухам, не собирается бежать от трудностей. Как утверждает Daily Mail, 25-летний испанец ощущает поддержку боссов клуба и готов к более высокой конкуренции на своей позиции.
19.03.2020 00:05
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такой же долбоеб как и местный долбоебик
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