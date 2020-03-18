"Челси" — главный претендент на Коутиньо
"Челси" является главным претендентом на полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который этот сезон проводит в "Баварии" на правах аренды.
Как сообщает каталонское издание Sport, "Бавария" сохраняет опцию приоритетного выкупа Коутиньо за 110 миллионов евро (103 млн. фунтов), однако мюнхенцы не готовы потратить такие деньги.
"Бавария" может попросить о продлении аренды на следующий сезон, но в приоритете у "Барселоны" продажа игрока сборной Бразилии, который был куплен за огромные деньги у "Ливерпуля" в январе 2018.
Утверждается, что "Челси" уже установил контакт как с "Баварией", так и с представителями самого Коутиньо, выразив заинтересованность в приглашении Филиппе на "Стэмфорд Бридж".
"Синие" еще прошлым летом попрощались с Эденом Азаром, а по окончании этого сезона отпустят из клуба Виллиана и Педро, поэтому атакующая мощь команды Фрэнка Лэмпард нуждается в серьезном усилении.
Добавим, что в этом сезоне Бундеслиги 27-летний Коутиньо сыграл 22 матча, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач.
18.03.2020 23:00
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Последние комментарии:
Утка!!!!!!!
Челси не может интересоватся когда сумма свыше 100млн! Реальноя цена парня это 70млн и то с натяжкой...думаю за 65млн возьмут!
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Новый Торрес.
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Вроде как остаться в Баварии для него очень неплохой вариант - топ клуб, да и он там неплохо себя чувствует в плане игры. А вот возвращение в АПЛ может закончится хорошим фейлом.
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