"Челси" — главный претендент на Коутиньо

"Челси" является главным претендентом на полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который этот сезон проводит в "Баварии" на правах аренды.

Как сообщает каталонское издание Sport, "Бавария" сохраняет опцию приоритетного выкупа Коутиньо за 110 миллионов евро (103 млн. фунтов), однако мюнхенцы не готовы потратить такие деньги.



"Бавария" может попросить о продлении аренды на следующий сезон, но в приоритете у "Барселоны" продажа игрока сборной Бразилии, который был куплен за огромные деньги у "Ливерпуля" в январе 2018.



Утверждается, что "Челси" уже установил контакт как с "Баварией", так и с представителями самого Коутиньо, выразив заинтересованность в приглашении Филиппе на "Стэмфорд Бридж".



"Синие" еще прошлым летом попрощались с Эденом Азаром, а по окончании этого сезона отпустят из клуба Виллиана и Педро, поэтому атакующая мощь команды Фрэнка Лэмпард нуждается в серьезном усилении.



Добавим, что в этом сезоне Бундеслиги 27-летний Коутиньо сыграл 22 матча, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач.