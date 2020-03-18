Сане считает этот сезон самым сложным в своей карьере

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане заявил, что этот сезон — самый сложный в его карьере.

Напомним, Сане находится вне игры с начала августа, когда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" он надорвал связки колена.



Сейчас 24-летний немец уже здоров и снова готов играть, но возникшая из-за пандемии коронавируса пауза откладывает его возвращение на поле.



"Это была самая сложная и самая долгая травма, что только случалась в моей карьере. Это сложно, особенно в первый день после операции, потому что ты совершенно не можешь шевелиться, и никто из нас, спортсменов, не привык к подобному".



"Ты должен подстегивать себя каждый день, потому что ты знаешь, сколь долгой будет твоя реабилитация. Однако это хорошая возможность поработать над своими слабыми местами. Именно поэтому я рассматривал свою травму как возможность хорошо восстановиться и вернуться сильнее", — сообщил Сане официальному веб-сайту "Сити".



Отметим, что от действующего контракта Сане по-прежнему остается только один полный год, и это продолжает подогревать спекуляции насчет будущего Лероя.



Например, сегодня немецкое издание Bild сообщает, что спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич провел секретную встречу с представителями Сане. Стороны сошлись на том, чтобы ускорить переговоры со следующего месяца.



Также сообщается, что в борьбе за своего соотечественника "Бавария" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Реала" и "Барселоны". Шансы на то, что Сане заключит новый контракт с "Сити", невелики.