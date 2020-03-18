"Арсенал" приступает к тренировкам в следующий вторник

Игроки "Арсенала" вернутся к занятиям на тренировочной базе в следующий вторник.

Напомним, на прошлой неделе у главного тренера "канониров" Микеля Артеты был выявлен коронавирус, что стало переломным моментом и заставило Премьер-Лигу остановить все матчи до 4 апреля, как минимум.



Следуя рекомендациям властей, "Арсенал" отправил всех своих игроков и персонал на карантин — каждый, кто контактировал с Артетой, оказался в 14-дневной изоляции у себя дома.



Однако во вторник срок карантина истекает, и база "Арсенала" в Колни снова открывается, чтобы команда начала подготовку к домашнему матчу против "Норвича" 4 апреля.



Добавим, что сам Артета достаточно легко переносит болезнь, если верить ему самому и его жене. Однако Микель все еще может быть заразен для других, а потому к работе вернется чуть позже остальных.