"Арсенал" приступает к тренировкам в следующий вторник
Игроки "Арсенала" вернутся к занятиям на тренировочной базе в следующий вторник.
Напомним, на прошлой неделе у главного тренера "канониров" Микеля Артеты был выявлен коронавирус, что стало переломным моментом и заставило Премьер-Лигу остановить все матчи до 4 апреля, как минимум.
Следуя рекомендациям властей, "Арсенал" отправил всех своих игроков и персонал на карантин — каждый, кто контактировал с Артетой, оказался в 14-дневной изоляции у себя дома.
Однако во вторник срок карантина истекает, и база "Арсенала" в Колни снова открывается, чтобы команда начала подготовку к домашнему матчу против "Норвича" 4 апреля.
Добавим, что сам Артета достаточно легко переносит болезнь, если верить ему самому и его жене. Однако Микель все еще может быть заразен для других, а потому к работе вернется чуть позже остальных.
18.03.2020 21:00
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Хотелось бы узнать експертное мнение членососа88, но он как всегда занят, у него х.уй во рту
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