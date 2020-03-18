"Ливерпуль" составил шорт-лист на замену Клоппу
"Ливерпуль" составил шорт-лист кандидатов на замену Юргену Клоппу в качестве главного тренера.
С момента своего прихода на "Энфилд" в 2015 году Клопп кардинально преобразил "Ливерпуль", который за это время превратился в тяжеловеса на европейской и внутренней аренах.
При Юргене "красные" выиграли Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а сейчас находятся всего в двух победах от первого в своей истории титула Премьер-Лиги.
Клопп лишь в декабре заключил новый контракт до 2024 года, однако "Ливерпуль" хочет быть готовым к любой непредвиденной ситуации — даже к уходу Юргена.
Сам Клопп говорил, что видит своим преемником легенду мерсисайдского клуба Стивена Джеррарда, который сейчас набирается опыта в "Рейнджерс". Этот вариант выглядит наиболее логичным и очевидным.
Однако у "Ливерпуля" есть две альтернативы Джеррарду. Первая — этот Пеп Лейндерс, который сейчас является ассистентом Клоппа, отвечая за организацию тренировочного процесса. Вторая альтернатива — Юлиан Нагельсманн, наставник "РБ Лейпциг" и соотечественник Юргена.
Впрочем, все это — планы на отдаленную перспективу, и отпускать Клоппа в обозримом будущем "Ливерпуль" не собирается.
18.03.2020 20:00
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готовятся сплавить нольсезонку
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КНЯЗИ!!!
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