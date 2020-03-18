"Тоттенхэм" заработал 460 млн. фунтов за прошлый сезон

"Тоттенхэм" опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон, поведав о росте доходов и снижении прибыли.

Напомним, сезон 2018/19 "шпоры" под руководством Маурисио Почеттино завершили на четвертой позиции в Премьер-Лиге и достигли финала Лиги Чемпионов.



За прошлый сезон "Тоттенхэм" заработал 460 миллионов фунтов — на 80 млн. фунтов больше, чем в предыдущей кампании.



Почти четвертью своих доходов "шпоры" обязаны именно Лиге Чемпионов, что лишь подчеркивает, насколько Жозе Моуриньо, сменщику Почеттино на посту главного тренера, важно вывести клуб в элитный европейский турнир.



При этом чистая прибыль лондонского клуба снизилась со 113 до до 68.6 млн. фунтов.



"Мы мучительно осознаем, что это может показаться абсолютно неподходящим моментом для публикации наших финансовых результатов, когда так много людей и бизнесов переживают тревожные и сложные времена. Однако мы юридически обязаны сделать это до 31 марта 2020".



"Все мы столкнулись с неопределенностью как на работе, так и в наших личных жизнях. Я потратил почти 20 лет, выстраивая этот клуб, и на нашем пути было так много препятствий, но ни одно из них не сравнится с пандемией COVID-19", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.