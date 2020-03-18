Каррагер раскритиковал Ловрена

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер обрушился с критикой на защитника "красных" Деяна Ловрена.

По информации Liverpool Echo, Ловрен является одним из нескольких игроков, с которыми главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп собирается попрощаться в летнее трансферное окно.



В этом сезоне Ловрен проигрывает конкуренцию на своей позиции Виргилу Ван Дейку и Джо Гомесу, а в моменты, когда получает свой шанс, выглядит неубедительно. Каррагер убедился, что 30-летний хорват просто не в состоянии учиться на своих ошибках.



"Я так давно наблюдаю за игрой Ловрена в футболке "Ливерпуля", и все это время он совершает одну и ту же ошибку. Он хочет драться с каждым, против кого он играет".



"В этом плане показателен пример Харри Кейна, который просто использует свое тело и отпихивает Ловрена в сторону. Ему 28, и он должен был уже научиться. Это не проблема, если ты позволишь Трою Дини опустить мяч в ноги", — цитирует Каррагера Daily Mail.