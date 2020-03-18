"Арсенал" хочет за Обамеянга до 50 млн. фунтов

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" надеется выручить до 50 миллионов фунтов за своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга, если тому суждено покинуть "Эмирейтс" грядущим летом.

В данный момент у 30-летнего Обамеянга остается всего один полный год по действующему контракту, а переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупике.

"Арсенал" вряд ли сможет предложить Пьер-Эмерику возможность сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, а равно вряд ли сможет удовлетворить аппетиты габонского нападающего, который надеется на повышение зарплаты до 300 тыс. фунтов в неделю.

Все это означает, что "Арсеналу" с высокой вероятностью придется продать своего капитана в летнее трансферное окно, однако Daily Mirror стало известно, что боссы лондонского клуба жаждут выручить солидную сумму за Обамеянга, который забил 17 голов в 26 матчах этого сезона Премьер-Лиги.

Испанское издание Sport добавляет, что в ходе предварительных переговоров с "Барселоной" "Арсенал" уже огласил приведенную выше цену за Обамеянга — 50 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 18.03.2020 17:25 # jack-4poker
    В МЮ можно взять. Толковый нап, десятку должен положить

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  2. recyjoed 18.03.2020 17:11 # recyjoed
    да в принципе нормальная цена за бегунка. Могут забрать

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