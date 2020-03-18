"Челси" открыл свой отель для медицинских работников

"Челси" разрешил Национальной службе здравоохранения Англии (National Health Service) безвозмездно пользоваться отелем клуба на "Стэмфорд Бридж".

Одна из пристроек к клубному стадиону "синих" является отелем под названием Millennium Hotel, и в ближайшие два месяца им смогут пользоваться сотрудники NHS с северо-запада Лондона.



Эта инициатива исходит от президента "Челси" Брюса Бака и владельца клуба Романа Абрамовича, которые решили сделать свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, которая сейчас бушует во всем мира.



Абрамович полностью возьмет на себя расходы по проживанию медицинских работников в отеле в указанный период, сообщает BBC.