"Челси" открыл свой отель для медицинских работников
"Челси" разрешил Национальной службе здравоохранения Англии (National Health Service) безвозмездно пользоваться отелем клуба на "Стэмфорд Бридж".
Одна из пристроек к клубному стадиону "синих" является отелем под названием Millennium Hotel, и в ближайшие два месяца им смогут пользоваться сотрудники NHS с северо-запада Лондона.
Эта инициатива исходит от президента "Челси" Брюса Бака и владельца клуба Романа Абрамовича, которые решили сделать свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, которая сейчас бушует во всем мира.
Абрамович полностью возьмет на себя расходы по проживанию медицинских работников в отеле в указанный период, сообщает BBC.
18.03.2020 15:25
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что еще можно было ожидать от лучшего клуба Англии
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Всё ради чемпионства Ливера! Респект Синим...
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Молодцы пенсы
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Пенсов давно пора в дурку отправить. Аркадьич все понимает.
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