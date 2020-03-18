"Челси" открыл свой отель для медицинских работников

Стэмфорд Бридж "Челси" разрешил Национальной службе здравоохранения Англии (National Health Service) безвозмездно пользоваться отелем клуба на "Стэмфорд Бридж".

Одна из пристроек к клубному стадиону "синих" является отелем под названием Millennium Hotel, и в ближайшие два месяца им смогут пользоваться сотрудники NHS с северо-запада Лондона.

Эта инициатива исходит от президента "Челси" Брюса Бака и владельца клуба Романа Абрамовича, которые решили сделать свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, которая сейчас бушует во всем мира.

Абрамович полностью возьмет на себя расходы по проживанию медицинских работников в отеле в указанный период, сообщает BBC.


Метки Абрамович, стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2020 15:25

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Последние комментарии:




  1. jabajaba 18.03.2020 17:17 # jabajaba
    что еще можно было ожидать от лучшего клуба Англии

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  2. chelsiukpro 18.03.2020 16:50 # chelsiukpro
    Всё ради чемпионства Ливера! Респект Синим...

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  3. xah 18.03.2020 16:37 # xah
    Молодцы пенсы

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  4. slash-lfc 18.03.2020 15:50 # slash-lfc
    Пенсов давно пора в дурку отправить. Аркадьич все понимает.

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