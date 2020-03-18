"РБ Лейпциг" не будет выкупать Кейта у "Ливерпуля"

Наби Кейта "РБ Лейпциг" не заинтересован в возвращении полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, даже если тот будет доступен для трансфера грядущим летом.

В 2018 году "Ливерпуль" приобрел Кейта у "РБ Лейпциг" за рекордные для своего клуба 60 миллионов фунтов. С тех пор Наби лишь проблесками демонстрирует свой талант, раз за разом оказываясь в лазарете.

Отсутствие должной стабильности не позволяет Кейта конкурировать за место в стартовом составе "красных" с Джорданом Хендерсоном, Фабиньо и Джорджиньо Вейналдумом, и в прессе даже появились слухи, что на "Энфилде" готовы выслушать предложения насчет Наби.

По информации Bild, Кейта остается "культовой фигурой" в Лейпциге, и местные фанты с обеими бы руками приняли игрока сборной Гвинеи назад, однако есть несколько экономических причин, почему обратный трансфер невозможен.

Во-первых, Кейта попросту стоит слишком дорого для "РБ Лейпциг", ведь "Ливерпуль", наверняка, постарается вернуть свои инвестиции в футболиста. Во-вторых, зарплата Наби в Англии составляет около 11 млн. фунтов в год, и это тоже чересчур для клуба Бундеслиги.

Наконец, Кейта уже 25, а политика "РБ Лейпциг" такова, что клуб сосредоточен на приглашении игроков не старше 24 лет.


Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 837

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 18.03.2020 14:31 # makeewadim
    не понятно, зачем он его покупал.. тоже произойдёт с вернером

    (ответить)

  2. slash-lfc 18.03.2020 14:15 # slash-lfc
    Внатуре провальный трансфер пока что

    (ответить)

  3. ooaaaa 18.03.2020 14:12 # ooaaaa
    фейл

    даже Груич в цене вырос

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: