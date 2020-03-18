"РБ Лейпциг" не будет выкупать Кейта у "Ливерпуля"

"РБ Лейпциг" не заинтересован в возвращении полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, даже если тот будет доступен для трансфера грядущим летом.

В 2018 году "Ливерпуль" приобрел Кейта у "РБ Лейпциг" за рекордные для своего клуба 60 миллионов фунтов. С тех пор Наби лишь проблесками демонстрирует свой талант, раз за разом оказываясь в лазарете.



Отсутствие должной стабильности не позволяет Кейта конкурировать за место в стартовом составе "красных" с Джорданом Хендерсоном, Фабиньо и Джорджиньо Вейналдумом, и в прессе даже появились слухи, что на "Энфилде" готовы выслушать предложения насчет Наби.



По информации Bild, Кейта остается "культовой фигурой" в Лейпциге, и местные фанты с обеими бы руками приняли игрока сборной Гвинеи назад, однако есть несколько экономических причин, почему обратный трансфер невозможен.



Во-первых, Кейта попросту стоит слишком дорого для "РБ Лейпциг", ведь "Ливерпуль", наверняка, постарается вернуть свои инвестиции в футболиста. Во-вторых, зарплата Наби в Англии составляет около 11 млн. фунтов в год, и это тоже чересчур для клуба Бундеслиги.



Наконец, Кейта уже 25, а политика "РБ Лейпциг" такова, что клуб сосредоточен на приглашении игроков не старше 24 лет.