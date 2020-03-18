Бэйл может стать свободным агентом летом

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" могут обратить внимание на вингера Гарета Бэйла, которого "Реал" собирается сделать свободным агентом.

В этом сезоне Бэйл провел только 14 матчей в Ла Лиге, забив два гола и отдав две результативные передачи. Очевидно игра Гарета никак не соответствует его колоссальной зарплате в 350 тысяч фунтов в неделю.



Однако Бэйл прекрасно себя чувствует в Испании, лично и через своего агента уверяя насчет своих планов остаться на "Сантьяго Бернабеу" до 2022 года, когда истекает его контракт.



А испанская газета Marca утверждает, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен во что бы то ни стало избавиться от 30-летнего игрока сборной Уэльса до старта следующего сезона.



В Мадриде понимают, что Бэйл не уйдет по своей воле, поэтому "Реал" собирается расторгнуть контракт с Гаретом, выплатив соответствующую компенсацию. Получив статус свободного агента валлиец сможет вернуться в Премьер-Лигу или отправиться куда-нибудь еще.