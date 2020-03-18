Чеферин отрицает, что УЕФА рекомендовал Премьер-Лиге присудить титул "Ливерпулю"

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг слухи о том, что его организация рекомендовала Премьер-Лиге признать сезон завершенным и присудить титул "Ливерпулю".

Как известно, из-за пандемии коронавируса сезон Премьер-Лиги был остановлен минимум до 4 апреля, причем эта пауза может быть продлена.



Учитывая столь неопределенную ситуацию, появились опасения, что этот сезон не удастся доиграть. В таком случае кто-то предлагал аннулировать кампанию, а кто-то призывал считать текущую таблицу окончательной, что гарантировало бы "Ливерпулю" титул.



Однако накануне УЕФА принял ряд беспрецедентных мер, которые позволят доиграть сезон до 30 июня. Именно этот сценарий является приоритетом для Чеферина.



"Я видел кое-какие фейковые новости о том, что УЕФА посоветовал лигам завершить сезон сейчас и признать чемпионами тех, кто занимает первое место".



"Я могу сказать, что это неправда. Наша цель — доиграть лиги, и мы не давали подобных рекомендаций никакой ассоциации, никакой лиге", — цитирует Чеферина Daily Mirror.