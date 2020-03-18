Бербатов: "Судите Моуриньо по следующему сезону"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов выразил свою поддержку главному тренеру "шпор" Жозе Моуриньо.

Вылетев из Кубка Англии и Лиги Чемпионов, "шпоры" лишились реальных шансов завершить этот сезон с трофеем, хотя фанаты лондонского клуба связывали большие надежды в этом отношении, учитывая репутацию Моуриньо.



В данный момент "Тоттенхэм" только восьмой в Премьер-Лиге и зачастую демонстрирует неубедительную игру, однако Бербатов предлагает повременить с выводами до следующего сезона.



"Против "РБ Лейпциг" "шпоры" были полностью переиграны. Мне как фанату "шпор" было сложно за этим наблюдать, но как люди всерьез могут говорить, что Жозе Моуриньо стоит уволить после всего четырех месяцев?"



"Не нужно паниковать. Пауза в Премьер-Лиге означает, что у Моуриньо появилось время обдумать свои стратегии и дождаться игроков из лазарета".



"Я думал, что Моуриньо — хороший выбор на замену Маурисио Почеттино. Я сохраняю веру в португальца и считаю, что каждый главный тренер заслуживает полного сезона, чтобы привести своих игроков и реализовать свою философию. Судите Моуриньо по следующему сезону".



"Им очень не повезло с травмами Харри Кейна и остальных, но у "шпор" по-прежнему полно мастеров в составе".



"Порой у меня есть ощущение, что некоторые игроки не играют за команду и лишь пытаются прославиться сами. Это негативно влияет на реализацию голевых моментов. "Шпоры" должны быстрее запускать своих форвардов в контратаку".



"В футболе все решают небольшие детали, и игроки должны нести ответственность за результаты. Моуриньо лишь может подготовить их, потому что, когда они выходят на поле, дальше все зависит от них".



"Путь "шпор" к успеху при Моуриньо будет долгим, и им пока что не нужно терять веру в него", — сообщил Бербатов Betfair.