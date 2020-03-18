Эшли Янг задержится в "Интере"
Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг задержится в "Интере" на следующий сезон.
Напомним, Янг присоединился к команде Антонио Конте в январе и с тех пор сыграл пять матчей в Серии А, отметившись одним голом и двумя результативными передачи.
Изначально 34-летний англичанин получил контракт лишь до конца сезона, однако Daily Mail утверждает, что ветеран сделал достаточно, чтобы убедить Конте продлить с ним сотрудничество на следующий сезон.
Добавим, что в первой половине этого сезона Янг отметился лишь одним результативным действием за "Юнайтед", ассистировав Маркусу Рэшфорду против "Партизана" в ноябре.
18.03.2020 10:00
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Новость про Янга: *существует*
Люди с IQ выше 200: "Шутят про голубей и чаек"
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Интер красивый город, не то что порты английские.
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Конечно он останется, ведь в Интере самая большая популяция голубей и чаек
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