Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг задержится в "Интере" на следующий сезон.

Напомним, Янг присоединился к команде Антонио Конте в январе и с тех пор сыграл пять матчей в Серии А, отметившись одним голом и двумя результативными передачи.



Изначально 34-летний англичанин получил контракт лишь до конца сезона, однако Daily Mail утверждает, что ветеран сделал достаточно, чтобы убедить Конте продлить с ним сотрудничество на следующий сезон.



Добавим, что в первой половине этого сезона Янг отметился лишь одним результативным действием за "Юнайтед", ассистировав Маркусу Рэшфорду против "Партизана" в ноябре.