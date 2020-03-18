Эшли Янг задержится в "Интере"

Эшли Янг Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг задержится в "Интере" на следующий сезон.

Напомним, Янг присоединился к команде Антонио Конте в январе и с тех пор сыграл пять матчей в Серии А, отметившись одним голом и двумя результативными передачи.

Изначально 34-летний англичанин получил контракт лишь до конца сезона, однако Daily Mail утверждает, что ветеран сделал достаточно, чтобы убедить Конте продлить с ним сотрудничество на следующий сезон.

Добавим, что в первой половине этого сезона Янг отметился лишь одним результативным действием за "Юнайтед", ассистировав Маркусу Рэшфорду против "Партизана" в ноябре.


Метки Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 951

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  1. ilovemanutd 18.03.2020 10:39 # ilovemanutd
    Новость про Янга: *существует*
    Люди с IQ выше 200: "Шутят про голубей и чаек"

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  2. alexomck 18.03.2020 10:13 # alexomck
    Интер красивый город, не то что порты английские.

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  3. j-silver 18.03.2020 10:09 # j-silver
    Конечно он останется, ведь в Интере самая большая популяция голубей и чаек

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