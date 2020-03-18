Лэмпард: "Хадсон-Одои чувствует себя как обычно"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что вингер Каллум Хадсон-Одои практически полостью оправился после выявленного у него коронавируса.

Прошлая неделя началась для "синих" с того, что прибывший на тренировочную базу Хадсон-Одои обратился к медикам с симптомами простуды. Каллум был немедленно изолирован от команды.



А в четверг вечером "Челси" объявил, что анализы Хадсон-Одои подтвердили коронавирус. И хотя 19-летний игрок сборной Англии легко поборол это заболевание, Лэмпард призывает других людей не обольщаться.



"Что касается Каллума, то я рад сообщить, что ему значительно лучше, и он практически чувствует себя как обычно. Это та новость, которую все мы хотели услышать".



"Конечно, я в курсе, что не каждый сможет восстановиться или восстановится после этого вируса, поэтому я призываю все футбольное и спортивное сообщество поступать ответственно и заботиться о здоровье других".



"Я не медицинский эксперт, чтобы давать советы в столь трудные времена, но, пожалуйста, найдите время и позвоните своим пожилым родственникам и людям, которые могут быть одиноки, либо помогите им с покупками, если им самим не справиться".



"Давайте убедимся, что все мы заботимся друг о друге. Мы можем почувствовать себя изолированными в связи с мерами социальной дистанцированности, но мы в состоянии продолжать поддерживать друг друга, даже удаленно".



"Конечно, мы до сих пор не знаем, когда возобновятся матчи, но в данный момент насчет этого не нужно слишком беспокоиться. Все мы скучаем по футболу, но прямо сейчас важно вести себя ответственно и в лучших интересах общества".



"Уверен, не я один почувствовал себя странно из-за отсутствия спорта в минувший уикенд, но в конце концов это не имеет значения, если смотреть шире", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.