Клопп объяснил, чем ценен для него Фирмино

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему ему неважно, сколько забивает нападающий Роберто Фирмино.

Фирмино никогда не считался прирожденным бомбардиром и за свою карьеру провел лишь два сезона, когда смог забить 20 голов или более.

Впрочем, это не имеет значения для Клоппа, который ценит Роберто за то, как 28-летний бразилец связывает игру команды.

"Он наш связующий элемент. Довольно редко встретишь человека вроде Бобби, который был бы столь же бескорыстен".

"Он подыграл здесь, подыграл там, отдал пас — и это делает его счастливым. Однажды он может спохватиться и подумать: "О, я сам не забивал уже четыре-пять недель".

"Это невероятно, насколько он бескорыстен. Он игрок истинно мирового уровня. И просто сенсационно славный парень", — сообщил Клопп JOE.


Метки Клопп, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2020 08:00

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  1. liverpool1892est 18.03.2020 09:16 # liverpool1892est
    Идеальная команда:
    Алисон
    2 Трента
    2 ВВД
    3 Хэндо
    3 Фирмы

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  2. jmk999 18.03.2020 09:09 # jmk999
    красавчик

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  3. liverbro 18.03.2020 08:39 # liverbro
    Один из самых моих любимых игроков!

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  4. capkuc 18.03.2020 08:35 # capkuc
    Вот почему он является моим любимым игроком в Ливерпуле!

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