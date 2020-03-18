Клопп объяснил, чем ценен для него Фирмино
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему ему неважно, сколько забивает нападающий Роберто Фирмино.
Фирмино никогда не считался прирожденным бомбардиром и за свою карьеру провел лишь два сезона, когда смог забить 20 голов или более.
Впрочем, это не имеет значения для Клоппа, который ценит Роберто за то, как 28-летний бразилец связывает игру команды.
"Он наш связующий элемент. Довольно редко встретишь человека вроде Бобби, который был бы столь же бескорыстен".
"Он подыграл здесь, подыграл там, отдал пас — и это делает его счастливым. Однажды он может спохватиться и подумать: "О, я сам не забивал уже четыре-пять недель".
"Это невероятно, насколько он бескорыстен. Он игрок истинно мирового уровня. И просто сенсационно славный парень", — сообщил Клопп JOE.
18.03.2020 08:00
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Идеальная команда:
Алисон
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красавчик
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Один из самых моих любимых игроков!
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Вот почему он является моим любимым игроком в Ливерпуле!
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