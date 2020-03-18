Клопп объяснил, чем ценен для него Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему ему неважно, сколько забивает нападающий Роберто Фирмино.

Фирмино никогда не считался прирожденным бомбардиром и за свою карьеру провел лишь два сезона, когда смог забить 20 голов или более.



Впрочем, это не имеет значения для Клоппа, который ценит Роберто за то, как 28-летний бразилец связывает игру команды.



"Он наш связующий элемент. Довольно редко встретишь человека вроде Бобби, который был бы столь же бескорыстен".



"Он подыграл здесь, подыграл там, отдал пас — и это делает его счастливым. Однажды он может спохватиться и подумать: "О, я сам не забивал уже четыре-пять недель".



"Это невероятно, насколько он бескорыстен. Он игрок истинно мирового уровня. И просто сенсационно славный парень", — сообщил Клопп JOE.