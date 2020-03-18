"Арсенал" сосредоточится на переговорах с Сака о новом контракте

Букайо Сака "Арсенал" сделал своим приоритетом задачу по подписанию нового контракта с вингером Букайо Сако.

В данный момент у Сака остается только один полный год от действующего контракта — своего первого в карьере профессионального контракта, по которому Букайо получает 7 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.

Однако совершенно очевидно, что Сака заслуживает прибавки к зарплате. 18-летний англичанин является лучшим ассистентом "канониров" в этом сезоне, несмотря на то, что в последние недели вынужденно играл левого защитника.

Сака доказал свою ценность Микелю Артете, пропустив лишь один матч после смены главного тренера на "Эмирейтс" в декабре, и после возвращения "канониров" из карантина клуб приложит все усилия, чтобы закрыть вопрос с долгосрочным будущим Букайо, сообщает The Telegraph.


Метки Арсенал, контракты, Сака

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. kanoniru-poker 18.03.2020 07:55 # kanoniru-poker
    Топарь, коих в академиях пенсов и петушков отродясь не бывало.

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  2. wengerrrro 18.03.2020 07:01 # wengerrrro
    две статьи про топаря сразу

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