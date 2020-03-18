Букайо Сака: открытие сезона в "Арсенале"

Предлагаем вашему вниманию рассказ о главном открытии в составе "Арсенала" в этом сезоне — вингере Букайо Сака.

Когда бы ни завершился нынешний сезон, для "Арсенала" он вряд ли будет успешным. Лондонцы все еще в процессе перестройки и вдохновляются отдельными эпизодами. В такие времена прогресс молодых футболистов особенно помогает.



Бразилец Габриэль Мартинелли проявил себя в атаке, став первым со временем Николя Анелька тинейджером, забившем 10 голов во всех турнирах за сезон. Но на местных болельщиков наибольшее впечатление всегда производят воспитанники клуба, и выступления 18-летнего Букайо Сака, пожалуй, радует больше всего.



Прошлым летом Унаи Эмери повысил до должности своего помощника Фредди Юнгберга, тренера команды "Арсенала" U-23. Впоследствии швед ненадолго заменит уволенного Эмери, но изначальный план был другим. Юнгберг был призван помочь с адаптацией в игре за первую команду игрокам молодежного состава, в числе которых и значился Сака.



В предыдущем сезоне Букайко играл у Юнгберга на левом фланге атаки и дебютировал там же в матче Лиги Европы за первую команду. Его детским кумиром был Криштиану Роналду, и Сака по-прежнему не скрывает, что больше всего хочет выступать именно на позиции левого полузащитника. В этом сезоне Премьер-Лиги он тоже начинал слева в атаке.



Эмери в клубе уже нет, Юнгберг в роли временного продержался недолго, но под руководством Микеля Артеты Сака стал основным игроком "Арсенала". Помогли обстоятельства: в декабре "канониры" столкнулись с кадровым кризисом. Они также помогли Букайко раскрыться на позиции левого защитника. Там он впервые сыграл за "Арсенал" в матче с "Манчестер Сити" и там же продолжал выступать до вынужденной паузы, закрепившись в роли основного игрока.



Выступления Сака впечатляют. Он демонстрирует неплохую дисциплину при оборонительных действиях и все решительнее проявляет себя в атаке, отдав уже восемь результативных передач и забив два гола. На него можно положиться — и это очень хорошая характеристика для игрока такого возраста. Сака не боится играть, но в то же время не забывает о выполнении прямых обязанностей.



Откровением игра Букайо слева в защите могла быть даже для болельщиков "Арсенала". Но с этой позицией он, на самом деле, знаком очень хорошо. Сака начинал именно слева в обороне, там же он выступал в составе английских команд. "В сборной U-16 он считался левым защитником, и именно там я его и использовал", — вспоминает один из тренеров сборной Англии Пол Симпсон. Когда Сака стал играть вингера у Юнгберга, на его позиции в сборной это не отразилось. В сборной U-18 он остался левым защитником. И, когда последует вызов в национальную команду, Гарет Саутгейт, наверняка, использует его там же.



У Букайо, безусловно, есть солидные навыки для игры в атаке. Он умеет обыгрывать, у него неплохая скорость в игре с мячом. Он не любитель смещений в центральную зону и больше ориентирован на кроссы в штрафную. Но все эти навыки можно использовать и слева в защите. Тем более, при многочисленных случаях, когда команды вроде сборной Англии и "Арсенала" будут играть против глубоко защищающихся соперников. Не каждый игрок в атаке обладает той же дисциплиной, что Сака, который может быть эффективен как в обороне, так и в атаке.



О дисциплине Букайо в "Арсенале" знают хорошо. Он один из лучших учеников, сдавший большинство своих школьных экзаменов на самые высокие баллы. Семья не позволила Сака забрасывать учебу, а главное — Букайо сам не видел в этом проблемы. У него есть природное стремление учиться и такое же природное уважение к тем, кто передает ему знания. "Уважительный, трудолюбивый и всегда желающий учиться", — говорит о нем Гранит Джака. Микель Артета говорит о том, как клубу важно поскорее подписать с воспитанником новый контракт, чтобы его не перехватили конкуренты. Гарет Саутгейт также надеется на то, что Сака выберет игру за Англию, а не Нигерию — родину своих родителей.



С течением времени Сака еще может сменить позицию на поле — и не один раз. Но времена, когда на позицию левого защитника отправляли худшего футболиста в команде, остались далеко в прошлом. Сейчас в этой роли выступают настоящие звезды, и в "Арсенале" рождается еще одна. Возможно, в будущем этот непростой для "канониров" год будут вспоминать, как сезон, когда все узнали о Букайо Сака.







Иван Громиков специально для FAPL.ru