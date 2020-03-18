Обамеянг — запасной вариант для "Барселоны"

"Барселона" рассматривает капитана нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга в качестве своего плана Б на грядущее лето.

В летнее трансферное окно "Барселона" постарается обзавестись преемником для своего возрастного нападающего Луиса Суареса, и целью номер один клуба с "Ноу Камп" является Лаутаро Мартинес из "Интера".



Однако трансфер Мартинеса сопряжен со множеством трудностей. На 22-летнего аргентинца также претендуют "Челси" и "Манчестер Сити", если верить прессе.



В сложившейся ситуации "Барселона" держит в уме альтернативный вариант с Обамянгом, который неуклонно приближается к своим 12 заключительным месяцам по контракту с "канонирами".



По информации каталонского издания Sport, 30-летний габонец был близок к переходу в "Барселону" еще в январе. Пьер-Эмерик хотел этого трансфера, однако в "Арсенале" не посмели пустить свой сезон под откос продажей лучшего бомбардира команды.



Добавим, в 32 матчах этого сезона за "Арсенал" Обамеянг забил 20 голов, включая 17 в Премьер-Лиге — только у Джейми Варди из "Лестера" больше (19).