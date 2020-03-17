FA хочет доиграть этот сезон

Президент FA Марк Буллингем подтвердил, что Премьер-Лига и Футбольная Лига намерены доиграть этот сезон.

Во вторник УЕФА принял ряд беспрецедентных мер, чтобы европейский клубный сезон можно было завершить до 30 июня. Однако ситуация в каждой стране индивидуальна, и последнее слово всегда будет за конкретной национальной ассоциацией и конкретной лигой.



Что касается FA, то в Англии совершенно не собираются аннулировать сезон 2019/20, несмотря на упорные разговоры насчет этого.



"Доиграть сезон — это приоритет каждого. Это одна из главных причин, почему был отложен Чемпионат Европы. Было создано окно, чтобы доиграть сезон, если ситуация с вирусом будет под контролем".



"В данный момент мы не знаем, что произойдет. Мы прописываем каждый из сценариев, чтобы мы могли реагировать по ситуации. Здоровье людей — самая важная вещь", — сообщил Буллингем Sky Sports.