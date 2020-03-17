FA хочет доиграть этот сезон
Президент FA Марк Буллингем подтвердил, что Премьер-Лига и Футбольная Лига намерены доиграть этот сезон.
Во вторник УЕФА принял ряд беспрецедентных мер, чтобы европейский клубный сезон можно было завершить до 30 июня. Однако ситуация в каждой стране индивидуальна, и последнее слово всегда будет за конкретной национальной ассоциацией и конкретной лигой.
Что касается FA, то в Англии совершенно не собираются аннулировать сезон 2019/20, несмотря на упорные разговоры насчет этого.
"Доиграть сезон — это приоритет каждого. Это одна из главных причин, почему был отложен Чемпионат Европы. Было создано окно, чтобы доиграть сезон, если ситуация с вирусом будет под контролем".
"В данный момент мы не знаем, что произойдет. Мы прописываем каждый из сценариев, чтобы мы могли реагировать по ситуации. Здоровье людей — самая важная вещь", — сообщил Буллингем Sky Sports.
17.03.2020 23:00
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Ахахах))) вот это поворот... Рот. Рот. Клопп-рот!
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"Это одна из главных причин, почему был отложен Чемпионат Европы"
он отложен по одной единственной причине - чтоб не таскать заразу по всей европе и не играть при закрытых стадионах
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Все адекваты хотят.
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