FA хочет доиграть этот сезон

Мяч Премьер-Лиги Президент FA Марк Буллингем подтвердил, что Премьер-Лига и Футбольная Лига намерены доиграть этот сезон.

Во вторник УЕФА принял ряд беспрецедентных мер, чтобы европейский клубный сезон можно было завершить до 30 июня. Однако ситуация в каждой стране индивидуальна, и последнее слово всегда будет за конкретной национальной ассоциацией и конкретной лигой.

Что касается FA, то в Англии совершенно не собираются аннулировать сезон 2019/20, несмотря на упорные разговоры насчет этого.

"Доиграть сезон — это приоритет каждого. Это одна из главных причин, почему был отложен Чемпионат Европы. Было создано окно, чтобы доиграть сезон, если ситуация с вирусом будет под контролем".

"В данный момент мы не знаем, что произойдет. Мы прописываем каждый из сценариев, чтобы мы могли реагировать по ситуации. Здоровье людей — самая важная вещь", — сообщил Буллингем Sky Sports.


Метки FA

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 23:00

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  1. mcfc-fantactic 17.03.2020 23:48 # mcfc-fantactic
    Ахахах))) вот это поворот... Рот. Рот. Клопп-рот!

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  2. mr-s1n1st3r 17.03.2020 23:17 # mr-s1n1st3r
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  3. van-der-slav 17.03.2020 23:13 # van-der-slav
    "Это одна из главных причин, почему был отложен Чемпионат Европы"
    он отложен по одной единственной причине - чтоб не таскать заразу по всей европе и не играть при закрытых стадионах

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  4. sausage 17.03.2020 23:01 # sausage
    Все адекваты хотят.

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