УЕФА рассчитывает завершить клубный сезон к 30 июня

Александер Чеферин УЕФА объявил, что надеется на завершение сезона во всех европейских лигах к 30 июня.

Во вторник УЕФА вместе с национальными ассоциациями, лигами, клубами и профсоюзом игроков обсудил планы на концовку сезона 2019/20 в свете пандемии коронавируса.

УЕФА сразу показал свою решительность, отодвинув Евро-2020 на один год, а финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы — на один месяц.

В срок до конца июня УЕФА надеется не только разыграть европейские кубки, но и завершить сезон в национальных чемпионатах, включая Премьер-Лигу.

В заявлении УЕФА говорится, что все стороны "единодушно согласились" насчет этого. Организация Александера Чеферина надеется, что ситуация с коронавирусом улучшится в ближайшие недели и позволит командам доиграть сезон.

Также сегодня УЕФА подтвердил, что будет отложена и Лига Наций.


Метки Премьер-Лига, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 22:00

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  1. chelsiukpro 17.03.2020 22:45 # chelsiukpro
    Сомневаюсь что улучшится!!! Каждый день во всём мире растёт число ифецированых а они думают что через недельку будут играть в чемпионатах европеиских......НУ НУ ПОСМОТРИМ...

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  2. scholes18 17.03.2020 22:03 # scholes18
    да да, улучшится.

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