УЕФА рассчитывает завершить клубный сезон к 30 июня

УЕФА объявил, что надеется на завершение сезона во всех европейских лигах к 30 июня.

Во вторник УЕФА вместе с национальными ассоциациями, лигами, клубами и профсоюзом игроков обсудил планы на концовку сезона 2019/20 в свете пандемии коронавируса.



УЕФА сразу показал свою решительность, отодвинув Евро-2020 на один год, а финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы — на один месяц.



В срок до конца июня УЕФА надеется не только разыграть европейские кубки, но и завершить сезон в национальных чемпионатах, включая Премьер-Лигу.



В заявлении УЕФА говорится, что все стороны "единодушно согласились" насчет этого. Организация Александера Чеферина надеется, что ситуация с коронавирусом улучшится в ближайшие недели и позволит командам доиграть сезон.



Также сегодня УЕФА подтвердил, что будет отложена и Лига Наций.