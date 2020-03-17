УЕФА рассчитывает завершить клубный сезон к 30 июня
УЕФА объявил, что надеется на завершение сезона во всех европейских лигах к 30 июня.
Во вторник УЕФА вместе с национальными ассоциациями, лигами, клубами и профсоюзом игроков обсудил планы на концовку сезона 2019/20 в свете пандемии коронавируса.
УЕФА сразу показал свою решительность, отодвинув Евро-2020 на один год, а финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы — на один месяц.
В срок до конца июня УЕФА надеется не только разыграть европейские кубки, но и завершить сезон в национальных чемпионатах, включая Премьер-Лигу.
В заявлении УЕФА говорится, что все стороны "единодушно согласились" насчет этого. Организация Александера Чеферина надеется, что ситуация с коронавирусом улучшится в ближайшие недели и позволит командам доиграть сезон.
Также сегодня УЕФА подтвердил, что будет отложена и Лига Наций.
17.03.2020 22:00
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Сомневаюсь что улучшится!!! Каждый день во всём мире растёт число ифецированых а они думают что через недельку будут играть в чемпионатах европеиских......НУ НУ ПОСМОТРИМ...
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да да, улучшится.
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