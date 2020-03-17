"Юнайтед" подешевел на 1 миллиард фунтов

Манчестер Юнайтед Из-за пандемии коронавируса рыночная стоимость "Манчестер Юнайтед" снизилась на 1 миллиард фунтов.

Будучи публичной кампанией, чьи акции торгуются на бирже Нью-Йорка, клуб с "Олд Траффорд" сильно подвержен влиянию внешних факторов — особенно таких глобальных, как пандемия.

Всего за два месяца стоимость одной акции "Юнайтед" снизилась с 20 до 13 долларов, что даже ниже цены первичного публичного размещения (IPO) в 2012 году.

Незадолго до Рождества "красные дьяволы" оценивались рынком в 3 с лишним млрд. фунтов, тогда так теперь только примерно в 2 млрд. фунтов.

Добавим, что в 2005 году "Юнайтед" был куплен семейством Глэйзеров за 790 млн. фунтов. Последний финансовый отчет "дьяволов" гласит, что долг клуба вырос до 384.5 млн. фунтов.

Стоимость акций Манчестер Юнайтед


Метки Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1570

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Последние комментарии:




  1. bezviz 17.03.2020 20:55 # bezviz
    орууу))))

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  2. wilegend 17.03.2020 20:50 # wilegend
    теперь продавец юнайтед после продажи останется должен

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  3. martingor 17.03.2020 20:44 # martingor
    не подешевел это истинная стоимость

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  4. frisby 17.03.2020 20:34 # frisby
    Ахахаха, теперь за дупло kojan анальный баклажан дают не полторачку Оболони, а два фунфырика боярки. Хлорихлори ньютон хит

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  5. chr1s8rown 17.03.2020 20:34 # chr1s8rown
    Начало конца

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  6. xin 17.03.2020 20:13 # xin
    Дешёвки! Букашки!

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  7. iiroquez 17.03.2020 20:10 # iiroquez
    Теперь он стоит -1млрд

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  8. moneymaker 17.03.2020 20:06 # moneymaker
    Купив помойку Юнайтед дают ещё лярд за такой позор? Нахуй надо

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