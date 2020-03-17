"Юнайтед" подешевел на 1 миллиард фунтов
Из-за пандемии коронавируса рыночная стоимость "Манчестер Юнайтед" снизилась на 1 миллиард фунтов.
Будучи публичной кампанией, чьи акции торгуются на бирже Нью-Йорка, клуб с "Олд Траффорд" сильно подвержен влиянию внешних факторов — особенно таких глобальных, как пандемия.
Всего за два месяца стоимость одной акции "Юнайтед" снизилась с 20 до 13 долларов, что даже ниже цены первичного публичного размещения (IPO) в 2012 году.
Незадолго до Рождества "красные дьяволы" оценивались рынком в 3 с лишним млрд. фунтов, тогда так теперь только примерно в 2 млрд. фунтов.
Добавим, что в 2005 году "Юнайтед" был куплен семейством Глэйзеров за 790 млн. фунтов. Последний финансовый отчет "дьяволов" гласит, что долг клуба вырос до 384.5 млн. фунтов.
17.03.2020 20:00
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Последние комментарии:
орууу))))
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теперь продавец юнайтед после продажи останется должен
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не подешевел это истинная стоимость
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Ахахаха, теперь за дупло kojan анальный баклажан дают не полторачку Оболони, а два фунфырика боярки. Хлорихлори ньютон хит
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Начало конца
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Дешёвки! Букашки!
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Теперь он стоит -1млрд
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Купив помойку Юнайтед дают ещё лярд за такой позор? Нахуй надо
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