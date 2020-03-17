"Юнайтед" подешевел на 1 миллиард фунтов

Из-за пандемии коронавируса рыночная стоимость "Манчестер Юнайтед" снизилась на 1 миллиард фунтов.

Будучи публичной кампанией, чьи акции торгуются на бирже Нью-Йорка, клуб с "Олд Траффорд" сильно подвержен влиянию внешних факторов — особенно таких глобальных, как пандемия.



Всего за два месяца стоимость одной акции "Юнайтед" снизилась с 20 до 13 долларов, что даже ниже цены первичного публичного размещения (IPO) в 2012 году.



Незадолго до Рождества "красные дьяволы" оценивались рынком в 3 с лишним млрд. фунтов, тогда так теперь только примерно в 2 млрд. фунтов.



Добавим, что в 2005 году "Юнайтед" был куплен семейством Глэйзеров за 790 млн. фунтов. Последний финансовый отчет "дьяволов" гласит, что долг клуба вырос до 384.5 млн. фунтов.



