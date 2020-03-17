Триппьер: "Если вернусь в Англию, то только в "Бернли"

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер заявил, что "Бернли" — единственный клуб, ради которого он готов вернуться в Премьер-Лигу.

В данный момент 29-летний англичанин проводит свой дебютный сезон в Мадриде, а ранее в этом месяце помог "Атлетико" выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов.



До перехода в "Атлетико" Киран на протяжении четырех сезонов выступал за "Тоттенхэм", однако "шпоры" не запали ему в душу так, как другой его бывший клуб в лице "Бернли", где он провел три года.



"У нас с Шоном Дайчем замечательные отношения. Мы постоянно общаемся — насчет семьи, футбола. Он продолжает говорить, что однажды вернет меня. Когда-нибудь это снова случится. 100 процентов, что я снова буду играть за них".



"Я был бы счастлив завершить там свою карьеру. Это моя цель — повесить бутсы на гвоздь в "Бернли". Я хочу играть на как можно более высоком уровне и как можно дольше, но я буду знать, когда придет время".



"Если я проведу в "Атлетико" еще пару лет, то к тому времени мне будет 32, и "Бернли" — единственный клуб, ради которого я бы вернулся в Англию".



"После этого я собираюсь пойти на тренерские курсы. Я был бы счастлив тренировать в "Бернли". За Шоном Дайчем я готов пойти куда угодно", — сообщил Триппьер Burnley Express.