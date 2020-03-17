"Сити" и "Челси" вступили в борьбу за Лаутаро Мартинеса
"Манчестер Сити" и "Челси" готовы составить конкуренцию "Барселоне" в борьбе за нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
После своего переезда на "Сан-Сиро" из аргентинского "Расинга" летом 2018 Мартинес забил 25 голов в 66 матчах. Свой игрой в этом сезоне Лаутаро привлек внимание сильнейших клубов Европы.
"Барселона" рассматривает 22-летнего аргентинца как преемника для Луиса Суареса, однако каталонское издание Sport утверждает, что теперь в борьбу за игрока вступили два гранда Премьер-Лиги.
"Сити" видит в Мартинесе потенциальную замену для Серхио Агуэро, тогда как "Челси" нужен регулярно забивающий бомбардир в свете нестабильности Тэмми Абрахэма.
По слухам, сам Мартинес мечтает поиграть со своим соотечественником Лионелем Месси в "Барселоне", однако источник утверждает, что "синие" и "горожане" готовы расстаться с крупной суммой денег за Лаутаро.
17.03.2020 18:00
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Последние комментарии:
У Сити нет шансов.
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Классный, подвижный нападающий, но Пенсам его практически нереально заполучить. Барселона явный фаворит все еще. Далее идут Короли Апл, ну и в последнюю очередь Челси.
И то, если бы помимо Барсы и Сити были еще другие крупные клубы, то Челси снова был бы последним клубом в списке
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КОРОЛИ!!!
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