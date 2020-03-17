"Сити" и "Челси" вступили в борьбу за Лаутаро Мартинеса

Лаутаро Мартинес "Манчестер Сити" и "Челси" готовы составить конкуренцию "Барселоне" в борьбе за нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

После своего переезда на "Сан-Сиро" из аргентинского "Расинга" летом 2018 Мартинес забил 25 голов в 66 матчах. Свой игрой в этом сезоне Лаутаро привлек внимание сильнейших клубов Европы.

"Барселона" рассматривает 22-летнего аргентинца как преемника для Луиса Суареса, однако каталонское издание Sport утверждает, что теперь в борьбу за игрока вступили два гранда Премьер-Лиги.

"Сити" видит в Мартинесе потенциальную замену для Серхио Агуэро, тогда как "Челси" нужен регулярно забивающий бомбардир в свете нестабильности Тэмми Абрахэма.

По слухам, сам Мартинес мечтает поиграть со своим соотечественником Лионелем Месси в "Барселоне", однако источник утверждает, что "синие" и "горожане" готовы расстаться с крупной суммой денег за Лаутаро.


Метки Интер, Манчестер Сити, Мартинес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 18:00

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  1. chelsea88 17.03.2020 19:12 # chelsea88
    У Сити нет шансов.

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  2. staryi-eblan 17.03.2020 18:10 # staryi-eblan
    Классный, подвижный нападающий, но Пенсам его практически нереально заполучить. Барселона явный фаворит все еще. Далее идут Короли Апл, ну и в последнюю очередь Челси.

    И то, если бы помимо Барсы и Сити были еще другие крупные клубы, то Челси снова был бы последним клубом в списке

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  3. scholes22 17.03.2020 18:03 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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