УЕФА отложил на месяц финалы Лиги Европы

УЕФА решил отложить на месяц финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Ранее днем УЕФА принял решение отсрочить на 12 месяцев Евро-2020, сделав окно для клубов, чтобы заверить национальные чемпионаты и еврокубки.



Изначально финал Лиги Чемпионов был запланирован на 30 мая, а финал Лиги Европы на 27 мая, однако из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, успеть сыграть все отложенные матч до этих дат было бы проблематично.



Учитывая обстоятельства, во вторник УЕФА решил, что финал Лиги Чемпионов будет перенесен на 27 июня, а финал Лиги Европы теперь состоится 24 июня, передает BBC.



Предполагается, что оба финала пройдут в тех самых городах, что и планировалось — в Стамбуле и Гданьске, соответственно.