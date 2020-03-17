УЕФА отложил на месяц финалы Лиги Европы
УЕФА решил отложить на месяц финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Ранее днем УЕФА принял решение отсрочить на 12 месяцев Евро-2020, сделав окно для клубов, чтобы заверить национальные чемпионаты и еврокубки.
Изначально финал Лиги Чемпионов был запланирован на 30 мая, а финал Лиги Европы на 27 мая, однако из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, успеть сыграть все отложенные матч до этих дат было бы проблематично.
Учитывая обстоятельства, во вторник УЕФА решил, что финал Лиги Чемпионов будет перенесен на 27 июня, а финал Лиги Европы теперь состоится 24 июня, передает BBC.
Предполагается, что оба финала пройдут в тех самых городах, что и планировалось — в Стамбуле и Гданьске, соответственно.
17.03.2020 17:00
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Хоть бы пару минут уделяли проверке текста, прежде чем публиковать его. В спешке буквы пропускаете?
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опять Ливерпуль виноват
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