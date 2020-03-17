УЕФА отложил на месяц финалы Лиги Европы

Трофеи УЕФА УЕФА решил отложить на месяц финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Ранее днем УЕФА принял решение отсрочить на 12 месяцев Евро-2020, сделав окно для клубов, чтобы заверить национальные чемпионаты и еврокубки.

Изначально финал Лиги Чемпионов был запланирован на 30 мая, а финал Лиги Европы на 27 мая, однако из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, успеть сыграть все отложенные матч до этих дат было бы проблематично.

Учитывая обстоятельства, во вторник УЕФА решил, что финал Лиги Чемпионов будет перенесен на 27 июня, а финал Лиги Европы теперь состоится 24 июня, передает BBC.

Предполагается, что оба финала пройдут в тех самых городах, что и планировалось — в Стамбуле и Гданьске, соответственно.


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. staryi-eblan 17.03.2020 17:42 # staryi-eblan
    Хоть бы пару минут уделяли проверке текста, прежде чем публиковать его. В спешке буквы пропускаете?

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  2. dallaslp 17.03.2020 17:16 # dallaslp
    опять Ливерпуль виноват

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