Евро-2020 превратилось в Евро-2021

Как и ожидалось, УЕФА принял решение перенести Чемпионат Европы на 12 месяцев — на лето 2021.

Возникшая из-за пандемии коронавируса пауза стала огромным препятствием к завершению национальных чемпионатов и розыгрышей Лиги Чемпионов и Лиги Европы.



В сложившейся ситуации матчи сборных отошли на второй план. Как сообщает BBC со ссылкой на Федерацию футбола Норвегии, во вторник УЕФА ожидаемо отложил Евро-2020.



Теперь первенство Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2021 года по запланированному сценарию — в 12 различных странах, включая Англию, Шотландию и Ирландию. А у клубов Премьер-Лиги освободилось окно, чтобы доиграть сезон 2019/20 грядущим летом.