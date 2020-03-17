Дайч — лучший тренер Премьер-Лиги в феврале
Наставник "Бернли" Шон Дайч был признан лучшим тренеров в Премьер-Лиге по итогам февраля.
В прошлом месяце "бордовые" добыли по очку против "Арсенала" (0:0) и "Ньюкасла" (0:0), а между двумя этими ничейными матчами одержали победы над "Саутгемптоном" (1:2) и "Борнмутом" (3:0).
Благодаря этим результатам подопечные Дайча совершили рывок в верхнюю половину таблицы и сейчас находятся на пороге того, чтобы на очередной сезон продлить свою прописку в Премьер-Лиге.
В борьбе за звание Тренера Месяца 48-летний англичанин опередил Микеля Артету из "Арсенала", Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед" и Криса Уайлдера из "Шеффилд Юнайтед".
"Из всех этих четырех результатов самым важным был, наверное, "Саутгемптон". Они были на хорошем ходу, а мы рано потеряли Вуди (Криса Вуда), однако появление на замну Выдса (Матея Выдры) сработало".
"Премьер-Лига беспощадна. Это не так, что ты не можешь наслаждаться моментами, но я обдумываю вещи и затем довольно быстро прощаюсь с ними".
"Я всегда устремлен на концовку сезона, думаю о финише, а не о пути к нему. Однако я наслаждаюсь этим больше, чем люди думают!" — сообщил Дайч.
Добавим, что это вторая подобная награда в карьере Дайча. Свою первую Шон получил по итогам марта 2018.
17.03.2020 15:30
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