"Юнайтед" закрыл свою тренировочную базу

"Манчестер Юнайтед" стал очередным клубом Премьер-Лиги, закрывшим свою тренировочную базу на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, Премьер-Лига объявила о приостановке сезона в прошлую пятницу. С тех пор работа на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне не прекращалась — до сегодняшнего дня.



Осознав всю серьезной ситуации с коронавирусом за последние дни, власти Британии пошли на беспрецедентные меры, дабы остановить распространение COVID-19. В минувший понедельник премьер-министр Королевства Борис Джонсон рекомендовал всем жителям избегать собраний и многолюдных мест, по возможности оставаясь работать дома.



Следуя рекомендации властей, во вторник клуб с "Олд Траффорд" закрыл свою тренировочную базу. Как сообщает Sky Sports, каждый игрок "Юнайтед" получил персональное задание по поддержанию физической формы в домашних условиях.