"Юнайтед" продлил контракт с Матичем до 2021 года

"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на один год контракт полузащитника Неманьи Матича — до июня 2021.

В начале этого сезона Матич не пользовался особым доверием со стороны Оле Гуннара Сульшера, однако травмы Поля Погба и Скотта Мактоминея не оставили главному тренеру "красных дьяволов" иного выбора, кроме как положиться на Неманью.



31-летний серб сполна воспользовался своим шансом и с декабря играет регулярно. В последние недели Матич сформировал отличный треугольник в центре поля с Фредом и зимним новичком "Юнайтед" Бруну Фернандешем, что стало залогом 11-матчевой беспроигрышной серии команды.



Матич появлялся в старте на девять из 10 последних матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге, оставшийся пропустив из-за дисквалификации. Своей игрой Матич заслужил, чтобы "дьяволы" продлили на 12 месяцев его трехлетний контракт, который он подписал, переходя из "Челси" в 2017 году, сообщает Sky Sports.