CAS откладывает рассмотрение апелляции "Сити"

Спортивный арбитражный суд подтвердил, что рассмотрение апелляции "Манчестер Сити" было отложено.

Напомним, клуб с "Этихад" обратился в CAS после того, как был отстранен от еврокубков на два сезона и оштрафован на 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.



"Горожане" надеялись на вердикт CAS в начале лета — но не позднее начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.



Однако сегодня швейцарский суд объявил, что полностью приостанавливает свою работу минимум до 1 мая из-за пандемии коронавируса.



Поскольку у "Сити" не была назначена дата слушания, CAS может не успеть вынести свой вердикт до начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов, даже если этот вердикт будет положительным для "горожан".