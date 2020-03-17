CAS откладывает рассмотрение апелляции "Сити"

CAS Спортивный арбитражный суд подтвердил, что рассмотрение апелляции "Манчестер Сити" было отложено.

Напомним, клуб с "Этихад" обратился в CAS после того, как был отстранен от еврокубков на два сезона и оштрафован на 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.

"Горожане" надеялись на вердикт CAS в начале лета — но не позднее начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Однако сегодня швейцарский суд объявил, что полностью приостанавливает свою работу минимум до 1 мая из-за пандемии коронавируса.

Поскольку у "Сити" не была назначена дата слушания, CAS может не успеть вынести свой вердикт до начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов, даже если этот вердикт будет положительным для "горожан".


Метки CAS, Манчестер Сити, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 17.03.2020 14:04 # asnural
    Да сразу выкиньте их в шип.. Как ливер пррсит титул

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  2. slash-lfc 17.03.2020 13:56 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  3. ibe 17.03.2020 13:33 # ibe
    Мансити мимо ЛЧ. Даже местами жаль

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  4. staryi-eblan 17.03.2020 13:29 # staryi-eblan
    Несправедливо по отношению к Сити.

    И не ясна как так вышло, что не согласовали заранее дату слушания. Надеюсь Сити сможет успешно оспорить свою апелляцию до наступления следующего розыгрыша ЛЧ

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  5. jirrort 17.03.2020 13:00 # jirrort
    КОРОЛИ!!!

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