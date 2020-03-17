CAS откладывает рассмотрение апелляции "Сити"
Спортивный арбитражный суд подтвердил, что рассмотрение апелляции "Манчестер Сити" было отложено.
Напомним, клуб с "Этихад" обратился в CAS после того, как был отстранен от еврокубков на два сезона и оштрафован на 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.
"Горожане" надеялись на вердикт CAS в начале лета — но не позднее начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Однако сегодня швейцарский суд объявил, что полностью приостанавливает свою работу минимум до 1 мая из-за пандемии коронавируса.
Поскольку у "Сити" не была назначена дата слушания, CAS может не успеть вынести свой вердикт до начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов, даже если этот вердикт будет положительным для "горожан".
17.03.2020 13:00
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Последние комментарии:
Да сразу выкиньте их в шип.. Как ливер пррсит титул
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КОРОЛИ!!!
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Мансити мимо ЛЧ. Даже местами жаль
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Несправедливо по отношению к Сити.
И не ясна как так вышло, что не согласовали заранее дату слушания. Надеюсь Сити сможет успешно оспорить свою апелляцию до наступления следующего розыгрыша ЛЧ
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КОРОЛИ!!!
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