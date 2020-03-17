Премьер-Лига рискует нарушить телевизионный контракт

Премьер-Лига Премьер-Лига рискует нарваться на штрафные санкции со стороны Sky Sports и BT Sport, если не успеет доиграть сезон до 31 июля.

Из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, проведение матчей в Премьер-Лиге было остановлено до 4 апреля, причем нет никаких гарантий, что эта пауза не будет продлена.

Как сообщает Daily Mail, в сложившейся ситуации над Премьер-Лигой нависла угроза не выполнить свои обязательства по контракту насчет телевизионных трансляций на территории Британии.

По условиям трехлетнего контракта стоимостью 3 миллиарда фунтов в год Премьер-Лига обязуется сыграть все 38 туров в срок до 31 июля, потому что 1 августа стартует новый трехлетний цикл сотрудничества с бродкастерами.

В данный момент каждому из клубов остается провести по девять или 10 матчей, и если эти матчи не будут сыграны в принципе — например, в случае признания сезона недействительным, — только недополученная прибыль от трансляций составит около 750 млн. фунтов, не говоря уже о неустойках за срыв контракта.

Добавим, что клубы Премьер-Лиги обсудят возобновление сезона в четверг, однако Sky Sports не ожидает немедленного решения и предполагает, что переговоры продолжатся на следующей неделе.


Метки BT Sport, Sky Sports, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 12:00

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  1. sausage 17.03.2020 12:16 # sausage
    Сутки напролёт циничные журналюги ищут за что можно зацепиться и зайпануть на фоне развивающейся пандемии. Сук, будто этот контракт - единственный в мире, который идёт по пизде. И потери в других отраслях более значимые, и юридический аспект по урегулированию неясен, а тут какой-то высер в лужу а-ля безвиз.

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  2. sir-alexferguson 17.03.2020 12:12 # sir-alexferguson
    Это лишь одна из проблем о которых я говорил. Но ливерпуки считают что все крутится только вокруг их клуба

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  3. chr1s8rown 17.03.2020 12:02 # chr1s8rown
    Нет чемпиона нет денег

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