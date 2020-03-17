Маунт извинился перед Лэмпардом за нарушение карантина

Мейсон Маунт и Фрэнк Лэмпард Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт принес извинения своему главному тренеру Фрэнку Лэмпарду после того, как нарушил карантин.

Напомним, на прошлой неделе у вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои был выявлен коронавирус. После этого клуб отправил всех игроков в самоизоляцию и устроил дезинфекцию своей тренировочной базы.

Однако Маунт не стал мириться с этим своеобразным домашний арестом и в минувшее воскресенье отправился гонять мяч в один из местных парков со своим другом Декланом Райсом из "Вест Хэма".

Не сумев до конца оценить всю серьезной ситуации, Мейсон получил выговор от боссов своего клуба и, по слухам, был оштрафован.

Также, как утверждает Daily Mail, 21-летний англичанин поговорил с Лэмпардом и извинился за свой поступок. Разговор состоялся по телефону, потому что база в Кобхэме закрыта на 14 дней.


Метки Лэмпард, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 11:00

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  1. superperez101 17.03.2020 11:34 # superperez101
    в принципе от безмозглого пенса другого нельзя и ожидать

    показательно расстрелять нахуй
    на площади

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  2. scauzer11 17.03.2020 11:33 # scauzer11
    высечь и в угол на горох))

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  3. mcfc-fantactic 17.03.2020 11:09 # mcfc-fantactic
    Долбаеб. В ливерпуль его.

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