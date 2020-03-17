УЕФА потребует от лиг и клубов 275 млн. фунтов за перенос Евро-2020
УЕФА потребует от европейских лиг и клубов компенсацию в 275 миллионов фунтов, чтобы отложить Евро-2020 на один год.
Сегодня УЕФА проводит видеоконференцию по поводу дальнейшей судьбы этого футбольного сезона в свете пандемии коронавируса.
Главная задача — изыскать возможность завершить национальные чемпионаты, а также розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Для Евро-2020, старт которого был запланирован на 12 июня, просто не остается времени, учитывая текущую паузу.
Однако для УЕФА перенос первенства Европы сопряжен с финансовыми потерями, которые, как утверждает The Athletic, должны будут возместить лиги и клубы.
Добавим, подтверждение о переносе Евро-2020 на год ожидается уже сегодня.
17.03.2020 10:00
Просмотров: 364
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По-моему, уже давно пора начинать палить шины в Ньоне. Наша любимая игра явно не в тех руках.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий