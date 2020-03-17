УЕФА потребует от лиг и клубов 275 млн. фунтов за перенос Евро-2020

УЕФА потребует от европейских лиг и клубов компенсацию в 275 миллионов фунтов, чтобы отложить Евро-2020 на один год.

Сегодня УЕФА проводит видеоконференцию по поводу дальнейшей судьбы этого футбольного сезона в свете пандемии коронавируса.



Главная задача — изыскать возможность завершить национальные чемпионаты, а также розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Для Евро-2020, старт которого был запланирован на 12 июня, просто не остается времени, учитывая текущую паузу.



Однако для УЕФА перенос первенства Европы сопряжен с финансовыми потерями, которые, как утверждает The Athletic, должны будут возместить лиги и клубы.



Добавим, подтверждение о переносе Евро-2020 на год ожидается уже сегодня.