УЕФА потребует от лиг и клубов 275 млн. фунтов за перенос Евро-2020

Евро-2020 УЕФА потребует от европейских лиг и клубов компенсацию в 275 миллионов фунтов, чтобы отложить Евро-2020 на один год.

Сегодня УЕФА проводит видеоконференцию по поводу дальнейшей судьбы этого футбольного сезона в свете пандемии коронавируса.

Главная задача — изыскать возможность завершить национальные чемпионаты, а также розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Для Евро-2020, старт которого был запланирован на 12 июня, просто не остается времени, учитывая текущую паузу.

Однако для УЕФА перенос первенства Европы сопряжен с финансовыми потерями, которые, как утверждает The Athletic, должны будут возместить лиги и клубы.

Добавим, подтверждение о переносе Евро-2020 на год ожидается уже сегодня.


Метки Евро-2020, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 10:00

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  1. vyrentz 17.03.2020 10:25 # vyrentz
    По-моему, уже давно пора начинать палить шины в Ньоне. Наша любимая игра явно не в тех руках.

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