Далглиш потребовал доиграть сезон

Кенни Далглиш Легенда "Ливерпуля" сэр Кенни Далглиш потребовал доиграть этот сезон и пожаловался на предвзятое отношение к команде Юргена Клоппа.

Напомним, английский футбольный сезон был остановлен минимум до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, и Далглишу кажется, что многие используют это как повод, чтобы предотвратить первое с 1990 года чемпионство "Ливерпуля", требуя аннулировать кампанию.

"Мы никак не можем допустить, чтобы кампанию 2019/20 признали недействительной. Это было бы нечестно, и любой человек с футбольным сердцем подтвердил бы, что это не укладывается ни в какие рамки".

"Возьмем Шотландию. Разве было бы честно сказать "Селтику", лидерам Премьер-Лиги, что все их старания на протяжении последних девяти месяцев и 30 с лишним матчей ничего не стоят? То же самое касается "Данди Юнайтед" в Чемпионшие".

"Разве кто-нибудь из людей без предвзятого отношения может подумать, что самым разумным решением было бы лишить "Ливерпуль" возможности выиграть титул после того, как они великолепно провели эти 29 матчей в лиге и оторвались на 25 очков от "Манчестер Сити" за девять матчей до финиша?"

"Конечно, нет. Нельзя допустить, чтобы все твои усилия ничего не стоили. Поэтому давайте отгоним прочь все эти разговоры и постараемся направить свою энергию в правильное русло".

"Я в футболе уже более 50 лет, и я знаю всю подноготную. Сезон должен быть доигран", — сообщил Далглиш Sunday Post.


Метки Далглиш, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. bonch-bruevich 17.03.2020 10:14 # bonch-bruevich
    доиграть 38 матчей любым способом, хоть без зрителей, хоть по сетке в фифу, хоть летом, хоть через 2 года - но только все матчи

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  2. vals1702 17.03.2020 10:09 # vals1702
    доиграть этот сезон обязательно, а новый сократить может быть до 1 круга

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  3. asnural 17.03.2020 10:09 # asnural
    Путин, болельщик Ливерпуля. Точно так же выпрашивает себе титут царя. Далблич в одной партии с Терешковой.. Просит изменить конституцию апл... И вымаливает титул, которого никогла не было у ливерных

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  4. asnural 17.03.2020 10:06 # asnural
    Отдайте уже этим чмошниками этот гнилой титул...

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  5. asnural 17.03.2020 10:05 # asnural
    Далбич, типичный колбасоид

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  6. chelsiukpro 17.03.2020 10:03 # chelsiukpro
    Конечно свой скажет дойграть!

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  7. martingor 17.03.2020 10:03 # martingor
    истинну глаголет,от этих слов у безвиза сейчас опять произойдет бешенство матки

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  8. asnural 17.03.2020 10:02 # asnural
    Бля, пусть сперва бухать бросит.. Портовый пьянчуга, что он себе позволяет?

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  9. master-fakaster 17.03.2020 09:56 # master-fakaster
    Вот пусть сам выходит и играет. Готов рисковать здоровьем тысяч людей ради ссаной чашки АПЛ для своей помойки

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  10. myu99 17.03.2020 09:43 # myu99
    горит жоппа у него от этого каронавируса

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  11. rommkaq1- 17.03.2020 09:12 # rommkaq1-
    даглиша изолировать. аннулировать сезон

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  12. gerrard08 17.03.2020 09:09 # gerrard08
    Настоящий сэр.

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