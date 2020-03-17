Далглиш потребовал доиграть сезон
Легенда "Ливерпуля" сэр Кенни Далглиш потребовал доиграть этот сезон и пожаловался на предвзятое отношение к команде Юргена Клоппа.
Напомним, английский футбольный сезон был остановлен минимум до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, и Далглишу кажется, что многие используют это как повод, чтобы предотвратить первое с 1990 года чемпионство "Ливерпуля", требуя аннулировать кампанию.
"Мы никак не можем допустить, чтобы кампанию 2019/20 признали недействительной. Это было бы нечестно, и любой человек с футбольным сердцем подтвердил бы, что это не укладывается ни в какие рамки".
"Возьмем Шотландию. Разве было бы честно сказать "Селтику", лидерам Премьер-Лиги, что все их старания на протяжении последних девяти месяцев и 30 с лишним матчей ничего не стоят? То же самое касается "Данди Юнайтед" в Чемпионшие".
"Разве кто-нибудь из людей без предвзятого отношения может подумать, что самым разумным решением было бы лишить "Ливерпуль" возможности выиграть титул после того, как они великолепно провели эти 29 матчей в лиге и оторвались на 25 очков от "Манчестер Сити" за девять матчей до финиша?"
"Конечно, нет. Нельзя допустить, чтобы все твои усилия ничего не стоили. Поэтому давайте отгоним прочь все эти разговоры и постараемся направить свою энергию в правильное русло".
"Я в футболе уже более 50 лет, и я знаю всю подноготную. Сезон должен быть доигран", — сообщил Далглиш Sunday Post.
17.03.2020 09:00
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Последние комментарии:
доиграть 38 матчей любым способом, хоть без зрителей, хоть по сетке в фифу, хоть летом, хоть через 2 года - но только все матчи
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доиграть этот сезон обязательно, а новый сократить может быть до 1 круга
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Путин, болельщик Ливерпуля. Точно так же выпрашивает себе титут царя. Далблич в одной партии с Терешковой.. Просит изменить конституцию апл... И вымаливает титул, которого никогла не было у ливерных
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Отдайте уже этим чмошниками этот гнилой титул...
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Далбич, типичный колбасоид
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Конечно свой скажет дойграть!
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истинну глаголет,от этих слов у безвиза сейчас опять произойдет бешенство матки
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Бля, пусть сперва бухать бросит.. Портовый пьянчуга, что он себе позволяет?
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Вот пусть сам выходит и играет. Готов рисковать здоровьем тысяч людей ради ссаной чашки АПЛ для своей помойки
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горит жоппа у него от этого каронавируса
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даглиша изолировать. аннулировать сезон
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Настоящий сэр.
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