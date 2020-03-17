Далглиш потребовал доиграть сезон

Легенда "Ливерпуля" сэр Кенни Далглиш потребовал доиграть этот сезон и пожаловался на предвзятое отношение к команде Юргена Клоппа.

Напомним, английский футбольный сезон был остановлен минимум до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, и Далглишу кажется, что многие используют это как повод, чтобы предотвратить первое с 1990 года чемпионство "Ливерпуля", требуя аннулировать кампанию.



"Мы никак не можем допустить, чтобы кампанию 2019/20 признали недействительной. Это было бы нечестно, и любой человек с футбольным сердцем подтвердил бы, что это не укладывается ни в какие рамки".



"Возьмем Шотландию. Разве было бы честно сказать "Селтику", лидерам Премьер-Лиги, что все их старания на протяжении последних девяти месяцев и 30 с лишним матчей ничего не стоят? То же самое касается "Данди Юнайтед" в Чемпионшие".



"Разве кто-нибудь из людей без предвзятого отношения может подумать, что самым разумным решением было бы лишить "Ливерпуль" возможности выиграть титул после того, как они великолепно провели эти 29 матчей в лиге и оторвались на 25 очков от "Манчестер Сити" за девять матчей до финиша?"



"Конечно, нет. Нельзя допустить, чтобы все твои усилия ничего не стоили. Поэтому давайте отгоним прочь все эти разговоры и постараемся направить свою энергию в правильное русло".



"Я в футболе уже более 50 лет, и я знаю всю подноготную. Сезон должен быть доигран", — сообщил Далглиш Sunday Post.