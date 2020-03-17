PFA отложила церемонию вручения своих наград
Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) отложила ежегодную церемонию вручения своих наград.
Очередной торжественный вечер PFA был намечен на 26 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение на неопределенное время отсрочить церемонию.
Как известно, звание Игрока Года по версии PFA является самой престижной индивидуальной наградой в английском футболе, потому что ее обладателя определяют сами игроки посредством голосования.
В позапрошлом и прошлом годах эта награда доставалась игроку "Ливерпуля" — сперва нападающему Мохамеду Салаху, а затем защитнику Виргилу Ван Дейку.
Фаворитами букмекеров в этом сезоне являются представляющие "Ливерпуль" Садио Мане, Джордан Хендерсон и Ван Дейк, а также Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити".
17.03.2020 07:00
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