PFA отложила церемонию вручения своих наград

Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) отложила ежегодную церемонию вручения своих наград.

Очередной торжественный вечер PFA был намечен на 26 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение на неопределенное время отсрочить церемонию.



Как известно, звание Игрока Года по версии PFA является самой престижной индивидуальной наградой в английском футболе, потому что ее обладателя определяют сами игроки посредством голосования.



В позапрошлом и прошлом годах эта награда доставалась игроку "Ливерпуля" — сперва нападающему Мохамеду Салаху, а затем защитнику Виргилу Ван Дейку.



Фаворитами букмекеров в этом сезоне являются представляющие "Ливерпуль" Садио Мане, Джордан Хендерсон и Ван Дейк, а также Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити".