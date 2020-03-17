PFA отложила церемонию вручения своих наград

Виргил Ван Дейк Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) отложила ежегодную церемонию вручения своих наград.

Очередной торжественный вечер PFA был намечен на 26 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение на неопределенное время отсрочить церемонию.

Как известно, звание Игрока Года по версии PFA является самой престижной индивидуальной наградой в английском футболе, потому что ее обладателя определяют сами игроки посредством голосования.

В позапрошлом и прошлом годах эта награда доставалась игроку "Ливерпуля" — сперва нападающему Мохамеду Салаху, а затем защитнику Виргилу Ван Дейку.

Фаворитами букмекеров в этом сезоне являются представляющие "Ливерпуль" Садио Мане, Джордан Хендерсон и Ван Дейк, а также Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити".


Метки PFA, награды

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 07:00

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  1. zagzag 17.03.2020 08:15 # zagzag
    Кубок АПЛ игрокам ЛФК, награду ПФА отдать безаговорочно Дебрюйне.

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